食用金針太鮮豔 稽查違規金針80多斤（1）中央社 (2017-08-27 12:50)
花蓮縣進入金針花觀光季，衛生局加強監測產地金針乾製品的衛生安全，近3個多月共稽查116家次，抽驗47件金針，不符規定1件，將擇日銷毀81.3台斤違規金針。圖右為使用二氧化硫的金針，顏色鮮豔；左為無二氧化硫金針。中央社記者李先鳳攝 106年8月27日
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