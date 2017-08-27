每月捐款2萬元 賴金鑫連續28年為癌童送愛中央社 (2017-08-27 12:50)
兒童癌症基金會35週年慶27日在台北舉行，台大醫院復健部醫師賴金鑫（中）連續28年、每月捐款2萬元為癌童送愛，獲得兒童癌症基金會董事長陳文松（左）表揚感謝。中央社記者王飛華攝 106年8月27日
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
ZIPPO 鑰匙圈．nici 鑰匙圈．Dear 鑰匙圈．Kitty 鑰匙圈．PVC 鑰匙圈．HERA 鑰匙圈．Lady 鑰匙圈．ipad 鑰匙圈．agnes b. 鑰匙圈．COACH 鑰匙圈．elmo 鑰匙圈．LG 鑰匙圈．TODS 鑰匙圈．IPOD 鑰匙圈．扣環鑰匙圈．BALLY 鑰匙圈．ADHOC 鑰匙圈．Alice 鑰匙圈．vega 鑰匙圈．KINAZ 鑰匙圈．萬寶龍 鑰匙圈．LED 手電筒 鑰匙圈．Moni 鑰匙圈．BALL 鑰匙圈．鑰匙圈 diy．LV 鑰匙圈．鑰匙圈 靜電消除器．MJ 鑰匙圈．NBA 鑰匙圈．2R 鑰匙圈
- Carolan--天使之戀 台灣製天絲萊賽爾特 大六件式床罩組
- Phottix 新式長方形二合一帶網格柔光罩 91X122公分-(82619)
- 【House Door】TENCEL天絲纖維布10cm厚全平面竹炭記憶床墊-
- 【ASSARI】溫妮三門3抽4尺鞋櫃(寬121*深40*高113cm)
- 【樂活玩家】MESH超耐重荷重型烤漆四層架2色(90x45x150 cm)
- 【HAKERS 哈克士】男 Strong Defense 彈性機能褲(鋼鐵灰)
- 【Panasonic國際牌】13公斤雙科技變頻洗衣機(NA-V130DBS/S)
- 【A/X】2017阿瑪尼經典深藍色皮革護照錢夾【預購】
- OLIVIA 《 BEST 1 鐵灰X銀灰 》 雙人床包被套四件組 雙色系
- 【送三好禮!】SONY Xperia XZs (4G/64G)雙卡 5.2吋防水機
第三屆女子圍棋最強戰 黑嘉嘉奪冠 三連霸!!!【中央網路報】
喝優酪乳可減重？醫：加入香蕉的效果加倍【華人健康網】
改善退化 人工關節是最好的方式嗎？【優活健康資訊網】
世大運選手凌晨開趴喧鬧 附近居民凍未條【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》