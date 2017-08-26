台東縣政府辦理原住民文創展售區店鋪公開標租 進駐條件優惠



(中央社訊息服務20170826 18:22:23)為提供原住民文創產業展售平台，臺東縣政府於市區最精華的商業地段，設置「臺東縣原住民文化創意產業聚落商品展售區」，並自8月24日起辦理公開標租，本次公開標租計17個店鋪，展售空間面積從3.9坪至40餘坪不等，最低每個月租金加管理費不到4千元即可進駐，進駐條件相當優惠，歡迎有志經營原住民文創產業相關團隊把握進駐機會。



縣府表示，本次公開標租的17個店鋪，最小店鋪面積約3.9坪，最大約40餘坪，每月租金含管理費約4千到4萬餘元不等，自即日起公告至9月7日止，有興趣的民眾可至縣府發包中心購標。而為營造全區原民文創手作空間的氛圍，此次標租案將採評選方式辦理，參與標租者必須提出未來進駐營運計畫，由評選委員評估營運內容，針對服務內容合宜性、經營管理及設置、經營實績、銷售內容與原住民文創產業之關連性等項目，評估是否符合推廣原住民文創產業之進駐條件。



縣府為促進原住民文創相關產業發展，規劃辦理「臺東縣原住民文化創意產業聚落」，並分別設置創作研習區與商品展售區，融合創新育成與商品展售兩大領域，本次辦理的17個店鋪標租案，即為商品展售區，全區以山海的意象，運用回收貨櫃串連出多元的店舖空間，營造特殊的視覺與空間效果，整體建築為鋼骨結構，並以環保節能的設計概念，將巨型海浪棚架下，分為獨立空調管控的貨櫃造型店舖，自然通風的走道及挑高大廳等使用空間，為一減少營運用電耗能之綠建築空間，同時也是旅人們旅行臺東不可錯過的拍照打卡點。



原住民文創展售區原結合國際魅力據點計畫基地，以「鐵花特色商圈委託經營管理案」委由ATT公司(吸引力綜合百貨股份有限公司)營運，惟因ATT公司遲遲未能落實履約，導致營運停滯，縣府經多次催促仍不見成果，決定終止契約收回經營管理權。縣府在最短時間內重新調整經營模式，改採各棟建物及店鋪空間個別標租方式辦理，其中原住民文創展售區於8月24日至9月7日辦理上網公告。



本次公開標租期盼吸引臺東在地原住民文創產業進駐，同時也歡迎原住民返鄉青年加入，未來商品展售區將與周邊魅力商圈結合，帶狀發展旅遊新亮點，塑造慢活、深具文化內涵的市區輕旅行，歡迎有興趣之原住民文創產業經營團隊參與。詳細招標資訊，請上網搜尋「臺東縣政府招標資訊系統」或至臺東縣政府發包中心洽詢。



訊息來源：台東縣政府



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