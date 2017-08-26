家庭教育中心教您放輕鬆、元氣滿滿，營造幸福家庭中央社 (2017-08-26 18:22)
家庭教育中心教您放輕鬆、元氣滿滿，營造幸福家庭
(中央社訊息服務20170826 18:22:02)您覺得自己如同多頭馬車，蠟燭兩頭燒嗎?想要放鬆一下嗎?
高雄市政府教育局家庭教育中心與高雄市婦女權益促進會合作，辦理「婦女教育~元氣生活健康營」系列活動，與婦女朋友一起探討如何為自己的健康把關、如何利用食補養身及瞭解與女性健康切身相關之健康醫療議題等，都是現代女性、家庭主婦非常關心的議題。
本系列最後一場活動「紓壓好健康」，於8月26日上午9時至12時，假高雄市婦女館演講廳辦理，特別邀請樹德科技大學洪慕藍助理教授帶領大家透過精油學習紓壓。洪慕藍助理教授讓大家使用植物材料和芳香植物油，來達到舒緩精神壓力。壓力的紓解有助於增進身心健康，促進家人關係和諧。
家庭教育中心更貼心地為每一位學員準備一瓶「精油瓶」，讓學員有機會學習調油。課堂中除了教導學員如何選購與保存精油之外，更開放大家到台前使用教授特地為大家準備的精油作調油，希望藉由這個過程可以體會把心靜下來才能掌握好調油的力度，精油的量多一滴或少一滴都會對聞起來的感覺有很大的影響。
課程結束前洪教授還教大家如何用精油來做十分鐘肩頸放鬆按摩，學員兩兩一組為自己的搭檔按摩，被按摩的學員幾乎都呈現一種難得可以放鬆的表情。
學員透過本次課程深感受益良多，除了學習到如何紓壓，也可將今天上課所學帶回家和家人分享，讓家人一同受益喔！
家庭教育中心表示，家庭教育活動內容豐富、多元，歡迎對家庭教育活動或課程有興趣的民眾，踴躍至中心官網最新公告了解相關訊息。
訊息來源：高雄市政府教育局家庭教育中心
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