屏東縣五處蛋雞場經農委會檢出芬普尼殘留量超出標準



(中央社訊息服務20170826 18:21:42)屏東縣政府衛生局於8月25日接獲行政院農業委員會通知，屏東縣共抽驗244件蛋檢體，其中有5家蛋場雞蛋檢出芬普尼超標，分別為明純畜牧場44.6 ppb、台益畜牧場7 ppb、吉盈養雞畜牧場6ppb、綠邑芳庭畜牧場10.9 ppb及海龍畜牧場12.5 ppb，衛生局立即會同縣府農業處、衛生福利部食品藥物管理署南區管理中心啟動聯合稽查。



經查，綠邑芳庭畜牧場及海龍畜牧場之下游廠商位於本縣，綠邑芳庭畜牧場為信興、錦興蛋行，其有疑慮雞蛋下架封存共312公斤。海龍畜牧場為進吉蛋行、福仁蛋行及富大蛋行；進吉蛋行其有疑慮之紅殼有機蛋下架封存17.06公斤，福仁蛋行及富大蛋行皆無存貨。



另明純畜牧場現場封存有疑慮雞蛋32箱(每箱約200顆)，其下游廠商為高雄市鳳農蛋行；台益畜牧場現場無8月23日前產出之雞蛋亦無存貨，其下游廠商為高雄市鄭龍珠蛋行；吉盈養雞畜牧場現場封存有疑慮雞蛋297公斤，下游廠商為高雄市工協商行，均已通知所在地衛生局協助追查雞蛋流向。



據行政院農業委員會今日(8月26日)發布最新檢驗結果，台益畜牧場及吉盈養雞畜牧場重新檢驗合格，已解除移動管制。



衛生局代理局長李佳芳呼籲民眾選購蛋品應認明履歷標章，如果購買零售蛋，可先掃描QR code查明畜牧場所在，若是選購洗選蛋應認清標示上的畜牧場及製造廠。



民眾如有食品安全衛生問題，可電洽屏東縣政府衛生局食安專線：(08)7362596。科 長： 蕭惠芳 0905959159聯絡人： 王靜芳 08-7362596



訊息來源：屏東縣政府



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