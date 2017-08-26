走過121年 台東南王Puyuma花環實驗小學26日揭牌儀式展現卑南花環族群特色課程教學中央社 (2017-08-26 18:21)
走過121年 台東南王Puyuma花環實驗小學26日揭牌儀式展現卑南花環族群特色課程教學
(中央社訊息服務20170826 18:20:39)臺東縣政府教育處積極推動原住民族實驗教育，第一所辦理的卑南族原住民族文化實驗學校-已有121年歷史的原臺東縣台東是南王國小，今(26)日在祖靈祈福、種下毛柿樹及與會貴賓揭牌後，106學年度起正式成立「臺東縣台東市南王Puyuma花環實驗小學」，未來學校課程規劃充分呈現卑南族文化、語言、藝術人文及自然生態等，將使得課程更為生動，師生共同學習卑南族文化。
今日揭牌儀式於上午9點30分由部落報訊息，邀請部落耆老以卑南族傳統儀式來祈求祖靈庇祐，以及族人前來參與，10點起由幼兒園學生表演竹節舞、慶賀歌揭開序幕，包括縣長黃健庭、教育部國前署長邱乾國等多位貴賓前往致賀。黃縣長表示，103年實驗三法正式實施，104年縣府特延攬劉鎮寧處長規劃台東縣實驗教育工作計畫，第一年共有五所學校加入，包括具國際觀、程式設計，以及原住民教育，南王國小四年前由洪志彰校長掌校務後，於一年前帶領學校同仁積極規劃卑南族特色的教材，就是希望共同努力打造原住民族傳統文化傳承與教學的實驗學校，非常的辛苦也不簡單，未來能夠提升孩子的學習力，目前台東已有排灣、卑南兩個族群的實驗小學，明年將有魯凱族，未來蘭嶼的學校也將加入，南王Puyuma花環實驗小學今天正式啟動外，也期盼藉由說明學校未來辦學方式及課程規劃，讓家長更了解學校運作模式。
南王國小久將校長(洪志彰)表示，Puyuma意旨南王部落，有集中、團結之意，而卑南族是愛花的族群，儀式慶典都與花環緊密相繫，一串串花環更是族群榮耀與團結的象徵。成立實驗小學學校課程具有：同時重視文化深耕及學力紮根、重視卑南族傳統少年會所的精神與傳承、採取文化回應之統整課程轉換教學型態、向部落學習讓部落學習、強化學生原住民族文化之學習並建立學習自信與民族認同、結合卑南族部落花環學校及家長與部落共力經營六項特色。
學校希望藉著「語言復振、文化深根、學力紮根」的教育理念，培養孩子具有主動學習的能力，以及良好品格的養成，達到「自發、互動、共好」的課程理念，陶冶成擁有雙文化能力的孩子，激發分享才華，創造學習的高峰經驗。 揭牌儀式當天為了讓來賓們更能了解卑南族文化，特別安排文化課程導覽體驗，包括：摔角、文化植物、刺繡、爬竿、射箭，師生們以喜悅的心情與部落族人及來賓一起見證這值得紀念的一刻。
訊息來源：台東縣政府
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