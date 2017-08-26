『幸福臺東-你永遠是我的寶貝』臺東縣106年度寶貝活力賽•多元文化FUN心玩活動中央社 (2017-08-26 18:10)
『幸福臺東-你永遠是我的寶貝』臺東縣106年度寶貝活力賽•多元文化FUN心玩活動
(中央社訊息服務20170826 18:10:07)由台東縣政府社會處辦理的106年度寶貝活力賽•多元文化FUN心玩活動，今(26)日在臺東縣立體育館舉行，吸引不少親子或是全家共同參與，縣長黃健庭並為寶寶爬行比賽鳴笛起跑，以及在旁加油，不過，有些寶寶一直停在起跑線不動，急死在起點及終點的家長，歡笑聲不斷，黃縣長允加強托育設施，營造友善的親子教育與幼兒適齡發展的環境。
上午9時15分舉行開幕式，由縣長黃健庭主持，國立台東大學校長曾耀銘伉儷、議員洪宗楷、縣府社會處長曹劍秋等貴賓與會，黃縣長並為幼兒爬行比賽鳴笛起跑，此次活動共有11組66名寶寶參加爬行比賽、50組家庭參加親子走秀選拔及700名親子闖關遊戲，有豐富多元文化體驗、藝術創作、手作DIY、益智與體能遊戲及宣導攤位，提供親子一同歡樂學習FUN心玩，讓兒童與家長享受溫馨親子時光，促進家庭和諧美滿及為寶貝留下珍貴回憶。
黃縣長表示，今年是縣府第五年辦理親子的盛會，每次都吸引不少的爸爸媽媽或是全家一起參與，縣府除了鼓勵爸爸媽媽多生育，解決少子化的問題，也相當積極推動托育及幼兒教育的工作，希望能夠營造台東成為友善的親子教育與幼兒適齡發展的環境。
臺東縣政府社會處指出，寶寶爬行比賽最受歡迎，家長展現各種必殺絕招，玩具、手機、鑰匙引誘寶寶向前爬行，場面熱鬧萬分。今年首次舉辦親子走秀選拔賽，由民眾自由發輝創意裝扮各種造型，主要能夠讓民眾帶著全家大小一起參加活動，增添家庭樂趣與彼此的互動。現場安排20區豐富有趣闖關活動，完成闖關者可參加摸彩還可兌換乙份精美小禮物，做為孩子獎勵。
本次活動結合民間團隊有臺東縣居家托育服務中心、臺灣兒童發展早期療育協會、國立臺東大學(臺東縣公私協力托育資源中心臺東站及大武站)、台灣公益社會實踐協會、社團法人台灣安心家庭關懷協會、國立臺東大學(臺東縣公私協力托嬰中心臺東站)、東台灣幼兒教保專業促進協會、社團法人臺東縣外籍配偶協會、花蓮縣原民扶助協會、臺東縣衛生局、臺東縣政府教育處、財團法人陽光社會福利基金會等團隊，共同合作規劃設計闖關遊戲，增加親子間交流之機會，引導家長帶領兒童共同學習幸福快樂成長，實現友善托育幸福城市。
訊息來源：台東縣政府
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