「我與我的小情人節」8/26登場 公路滑水道嗨翻大小朋友、李千娜壓軸獻唱浪漫整夜



(中央社訊息服務20170826 17:57:59) 相約七夕來戲水，共同歡度小情人節！ 屏東縣政府趁著開學將至，26日在屏東縣立體育館前草皮廣場舉辦「我與我的小情人節」活動，縣長潘孟安特地換上短褲夾腳拖和小朋友來場水槍大戰，現場搭設長48米高5米的滑水道，還有水球池、飛鏢射水球與好玩刺激的水槍大戰，吸引許多民眾帶著家人、伴侶相揪來過小情人節，活動從下午延續到晚上，在知名樂團與藝人帶來的視聽饗宴中浪漫整夜。



潘縣長表示，為了抓住暑假的尾巴，以及即將到來的情人節，縣府特別在體育館前草坪打造水上樂園，邀請情侶及親子共同來同樂。七夕是傳統節日的情人節，小孩也是父母上輩子的情人，藉著今天的活動，不僅伴侶，也能跟孩子培養感情，趁著暑假的最後一個禮拜，給自己一個美好難忘的假期。



這次活動以「我與我的小情人節」命名，引來許多人好奇詢問，主辦單位屏東縣政府觀光傳播處表示，因辦理期間是暑假尾聲又適逢七夕情人節，因此以「小情人節」可愛取名，分為戲水活動與七夕晚會兩大主軸，邀請爸媽一同帶著他們的小情人來現場玩水同歡，也歡迎情侶一同來聽歌放閃！



「我與我的小情人節」活動，現場設置清涼消暑的陸上水設施，包含彩色水球池、飛鏢射水球、人氣度超高超刺激的水球大戰，還有高5公尺、長48公尺的公路滑水道，每項設施體驗完即送限量小禮。



音樂晚會則邀請來自屏東縣三地門的黑旋風樂團與特色表演小丑亂打秀、LED冷光煙火特效的演出，還特別邀請演唱「通靈少女」歌曲火紅的藝人李千娜來為七夕晚會火熱獻唱，吸引不少民眾駐足聆聽，也為小情人節活動浪漫畫下句點！ 朋友、李千娜壓軸獻唱浪漫整夜



訊息來源：屏東縣政府



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