市府聯合促銷－中壢觀光夜市人氣旺 帶動300萬業績成長!



(中央社訊息服務20170826 17:26:14)市府，首波在中壢觀光夜市舉辦「全民仲夏夜音樂會」主題活動，天天好康大Fun送，已於今日（26日）歡樂落幕。桃園市長鄭文燦今（26）也出席聯合促銷首場活動，並特別加碼送好康，包括現場打卡、參與lucky7遊戲及有獎問答，就送【中壢觀光夜市】限量專屬鑰匙圈，現場再送熱銷沁涼冰飲及造型氣球，成功吸引市民朋友踴躍駐足停留，精彩歌唱及舞蹈表演，壓軸的消費滿百抽好禮，現場也吸引上千市民頭家共襄盛舉，同時引爆活動高潮的最高點。



鄭市長表示，中壢觀光夜市是代表桃園市重要的觀光旅遊景點，遊客在夜市中一方面可品嚐得獎名攤、經典老店及人氣美食之餘，還有琳琅滿目的生活百貨小物、特色遊戲童玩，也深受大小朋友、情侶、夫妻及上班族的喜愛，也是彼此增進情感最佳的場所，今年除了中壢及桃園二處公有觀光夜市外，也特別結合八德興仁花園夜市及龜山文化花園夜市，自8/21-9/30推出為期40天的消費滿百「好事成雙」二重抽聯合促銷活動，以中壢觀光夜市為起點、桃園觀光夜市為結點的舞台活動，今天第一重也在現場抽出「43吋液晶電視」及「掃地機器人」幸運得主，中壢觀光夜市在短短一週促銷活動期間，成功帶動近300萬元好業績，整體活動預估將上看3,500萬營業額。



經發局朱松偉局長表示，傳統市集是提供庶民消費民生必需的場域，隱藏許多需要「巷子裡」的美食饕客才知道的「特色美食」，經發局今年延續辦理2017「市集名攤」競賽活動，本次競賽分為2階段評選，共邀請10位評審分別前往報名「夜星組」的觀光夜市攤商進行評選，以「即食性美食」做為競賽類別，並祭出高額總獎金30萬元做為競賽獎金，第1階段參與報名的夜市攤位共計168攤，目前已完成第1階段專家現地初評，嚴選20攤入圍攤數，中壢觀光夜市的入圍攤數更高達9攤之多，也創下歷年名攤競賽入圍攤數最高的殊榮。



朱松偉局長說明，中壢觀光夜市本次入圍的攤商，有許多別具經營特色的市集名攤。如以原味堅持的「御杏坊」，食材產地直送及水果也與農民合作配送，純手工製作的甜品，攤位是以純日本風格原木打造，除了擄獲老饕的味蕾，吸晴觀光客指數破表。另外還有來自波蘭的外籍老板製作的「波蘭手工蛋糕」，因為老板喜歡臺灣風情落腳於中壢觀光夜市，將家鄉的蛋糕以手工製作，結合當季的水果加入波蘭當地盛產的莓果進行搭配，製成臺灣專屬的「波蘭手工蛋糕」，雖然攤位不起眼，每日開賣短短二小時就銷售一空。



「小馬檳城炒粿條」，老闆以馬來西亞國花為招牌，對於吃的品質及環境皆有嚴格標準，為防止食材污染，攤位連醬料都有加蓋處理，運用獨門醬料、粿條口感Q彈及翻炒的香氣，讓逎夜市的過客不自覺的駐足停留品嚐。



中壢觀光夜市自治會巫李紅綢主委表示，中壢觀光夜市自1987年成立至今，總攤位數477攤，其中美食攤位更是國內外觀光客，迺夜市必定品嘗的美食天地。經由市府投入軟體輔導及硬體建置經費，中壢觀光夜市的改變，在104年取得經濟部優良市集3星級殊榮。為展現中壢觀光夜市友善服務及節能環境的氛圍意象，今年(106)陸續完成公廁多國標語、綠美化植裁、FB社群粉絲活動及提升顧客服務中心常態性服務，自治會將持續提升組織及攤商經營自主能力及環境衛生管理外，同時將結合市府相關軟硬體行銷改善，挑戰經濟部優良市集市集4星等評核，展現中壢觀光夜市朝向觀光客必訪的特色市集。



另外，9月25日至9月30日中秋節前夕，於桃園觀光夜市舉辦第二波主題促銷活動，現場有蚊子電影院、精彩老歌、民歌及新歌演唱，同時舉辦萬元摸彩活動，夏夜微風、天籟美聲，歡迎民眾鬥陣來迺夜市，天天好康送給你。更多活動資訊可至「桃園有好市」活動官網及粉絲團查詢。桃園有好市活動網站：http://www.tygoodmarket.com.tw/、粉絲團：https://www.facebook.com/tygoodmarket/發稿單位:桃園市政府經濟發展局市場科聯絡人:林坤德(0918-805-930)聯絡電話:(03)336-6695



訊息來源：桃園市政府經濟發展局



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