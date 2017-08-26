屏東縣蛋雞場檢出芬普尼 執行移動管制措施



(中央社訊息服務20170826 17:25:51)農委會啟動國內的蛋雞場全面採樣抽驗殺蟲劑芬普尼後，本縣於8月22日完成針對縣內雞蛋生產牧場244場全部採樣並送指定之財團法人中央畜檢驗。本8月25日上午接獲農委會傳真通報萬丹明純畜牧場檢驗結果封存31箱雞蛋外，下午接收到位九如鄉綠邑芳庭畜牧場、海龍畜牧場、吉盈養雞牧場及內埔鄉台益農牧場，即刻由農委會畜牧處人員指揮下，由屏東縣政府農業處邀集本縣動物防疫所、衛生局、環保局等於當晚執行後續查封、移動管制及銷毀作業。



九如鄉綠邑芳庭畜牧場雞蛋芬普尼含量10.9ppb，飼養數量43000隻，現場封存26箱；海龍畜牧場雞蛋芬普尼含量12.5ppb，飼養數量30000隻，現場封存41箱；此外，位九如鄉吉盈養雞牧場及內埔鄉台益農牧場其雞蛋芬普尼含量分別為6ppb與7ppb，雖已重新採檢合格，唯重驗前不合格雞蛋應予銷毀，計封存為49箱，共計封存176箱，今(26)日封存(含下架回收)計408箱，以一般每箱裝蛋量約200顆，總計封存雞蛋116,800顆，全部封存之雞蛋將儘速並配合堆肥場以有機堆肥、發酵方式執行銷毀作業，後續移動管制之養雞業者應主動申報採檢為芬普尼無檢出後始得解除管制；此外，在管制期間蛋雞場每日生產之雞蛋除應通報外，本府並派員配合清點封存並集運至堆肥場銷毀，下游蛋品流向下架本府衛生局亦將同步追查，以確保市售生鮮雞蛋安全無虞。



屏東縣政府農業處長黃國榮表示，本縣為全國第2大蛋雞飼養量，本次全面採樣檢驗出5場不合格，比率上仍較其他縣市低，消費者選購上只要認明檢驗合格或農委會網站上公布合格之養雞場雞蛋，即是安全無虞雞蛋；屏東縣動物防疫所亦呼籲蛋禽業者應注意環境清潔，避免蚊蠅等外寄生蟲茲生，以減少藥物使用，使用動物用藥品，切勿使用來路不明或非法藥品，以免害人又害己。



訊息來源：屏東縣政府



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