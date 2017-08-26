新約翰人來報到 聖約翰科大「新生&家長座談會」反應熱烈



(中央社訊息服務20170826 16:04:08)為讓新約翰人及家長能及早熟悉學校特色、場域環境及未來學習規劃，聖約翰科技大學（簡稱：聖約大）於106年8月26日舉辦「新生報到暨家長座談會」，面對面與學生及家長對談，解決入學前的各種困惑。除了進行報到業務及各院系介紹外，謝銀沙主任秘書更率領校際合作處李再成處長、黃振紅學務長及張銘崑總務長等一級主管一一至各教室拜訪，歡迎新生加入聖約翰這個溫暖的大家庭。學校也派電動車接駁新生和家長參觀斥資億元改建的宿舍，家長紛紛大呼貼心，也對孩子未來四年的求學環境及學習規劃讚譽有加。



聖約大謝銀沙主任秘書致歡迎詞時表示，同學就讀聖約大是最明智的選擇，因為根據報紙及Cheers雜誌報導，聖約大積極打造學生實戰力，讓學生一畢業就能接軌職場，成為企業最愛雇用的員工。尤其聖約大前身為新埔工專，在當年是非常熱門的前三志願學校，也是培育大老闆的搖籃，畢業校友很多都是上市公司大老闆或是創業家，提供非常多工作機會優先雇用母校學弟妹。其次，聖約大師資優良，83%的老師都是博士學歷，業界經驗豐富，透過「師徒制」的培訓方式，可以培養學生創業精神與實作基礎。聖約大也最照顧學生，每年有15.9萬元投資在學生身上，比學生繳的學費還要多。學生在校期間如果能夠努力精進語言能力，還有機會透過「學海飛颺」、「學海惜珠」等計畫出國遊學或是到澳洲及日本的姊妹校擔任交換學生。謝銀沙主任秘書說，聖約大是最照顧學生的學校，請家長放心把孩子交給聖約大，學校會用心照顧每一位學生。



黃振紅學務長說，政府越來越重視技職教育，現在大學體系跟技職體系入學比率是7：3，但幾年後將變成3：7，技職教育才是主流。聖約大以工科起家，今年在台建校邁入第51年，將近一甲子的建設，無論師資或設備都很精良，雖然近年受少子化影響，學校比以前辛苦一些，但是校內設備卻是有增無減，學校不吝建置最新的教學設備，希望同學們入寶山不要空手而回，善用學校優良資源，習得一身好本領。且聖約大遵循「德以輔才，學以致用」校訓，向來非常重視學生的品德教育，也積極安排許多服務學習活動、課外活動、校外競賽等，讓學生學習待人處事的道理，這是一輩子受用的。



聖約大在教學品質方面的用心皆有目共睹，連續12年獲得教育部教學卓越計畫的肯定，學生參加國內外各大比賽更是獲獎無數，同時也以校友建校為特色，有百家校友企業保證就業之優勢，讓學生無後顧之憂地完成學業外，未來出路更為寬廣。



訊息來源：聖約翰科技大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/219305.aspx