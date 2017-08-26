提供優質安全租屋服務 朝陽科大租屋博覽會27日登場



(中央社訊息服務20170826 15:37:11)為提供新生同學校外租屋服務及提昇賃居處所安全評核，朝陽科技大學8月27日至28日10時至16時於校內第一宿舍一樓大廳舉辦「「租FUN心─新生租屋博覽會」，邀集符合「校外賃居處所安全評核」房東蒞校擺設服務台，並與學生面對面進行Q&A的租屋資訊與帶看租屋服務。博覽會當日也結合了學生團體租屋服務委員會、霧峰分局吉峰派出所、消防等單位，宣導防詐騙、賃居處所門禁安全檢視、如何防範一氧化碳中毒等安全教育、提供內政部訂頒「房屋租賃契約書範本」、「房屋租賃定型化契約應記載及不得記載事項」資訊，為學生安全及住宿環境把關，歡迎有賃居需求的同學及家長蒞臨參加。 朝陽科大學務長陳隆昇表示，該校學生宿舍雖有三千餘床之多，仍然無法滿足同學住宿的需求，考量學生住宿安全，特別篩選符合校外賃居處所安全評核房東參加，藉由租屋博覽會的媒合管道幫學生找到優質的賃居環境，也希望房東能將學生視同自己的子弟，提供更好的住宿條件，讓同學能「租得FUN心、住得安心」。 朝陽科大住宿服務組主任陳康真則提醒同學，有租屋需求須提早規劃，看屋要找人陪同、觀察賃租處所週邊環境、問問鄰居或先前房客、注意賃居處所週邊環境公共安全、屋內的設備也要逐一檢查與測試，並留意通風採光與居住安全問題，如遇租屋糾紛可向學校師長（住宿服務組、導師及教官）或向當地縣市政府、鄉鎮區公所調解委員會及崔媽媽基金會尋求協助。此外，住宿服務組網頁「租屋資訊系統」http://www.renthouse.cyut.edu.tw/rentInfo/，亦可提供同學及家長線上查詢學校周邊租屋狀況，共同營造優質安全之校外賃居環境。



圖說：朝陽科大舉貼心辦租屋博覽會，幫助新生及家長找到優質賃居，頗受好評。



訊息來源：朝陽科技大學



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