屏東縣辦理與白雪公主共舞~「親子酷樂嘉年華」家庭親子活動



(中央社訊息服務20170826 15:13:32)為讓成長中的兒童少年們感到幸福愉悅並拉近家長們與社區的距離，引起社區對家庭親子關係的重視，屏東縣政府社會處屏東區家庭福利服務中心特別於106年8月26日(星期六)上午9：00∼12：00假屏東縣社會福利綜合館前廣場辦理「親子酷樂嘉年華」家庭親子活動。本次活動邀請在地資源網絡單位共同參與規劃完成，並運用社家署及屏東縣公益彩券盈餘分配基金支應辦理，以親子舞台表演、趣味競賽、親子廚房、手作及福利宣導攤位等活動設計，和民眾以互動方式接觸，從中傳達家庭安全與友善社區的意念，也讓孩子們在暑期留下家庭共遊的美好回憶。



現場來賓除了縣政府社會處劉美淑處長、縣議員唐玉琴，還有華山里謝沅廷里長、大洲里蘇勝文里長等社會賢達都特地到現場與大家同樂，活動中也特別邀請了白雲公主和她的小矮人們，一起到現場與社區的親子們帶動跳，同歌歡唱。劉處長表示，家長在孩子的成長過程扮演重要的角色，本次社會處屏東中心辦理「親子酷樂嘉年華」家庭親子活動，目的讓家長們能利用空閒時間帶著孩子們到戶外同樂，在這少子化的時代，也期待能創造更多的托育空間，感謝這次參與合作的社區團體，未來也希望社福館能多利用空間辦理相關親子活動，連結在地資源締造更完善的網絡系統來服務社區民眾。



活動內容豐富精彩，除了舞臺區安排了樂團表演、10組親子才藝/變裝秀、正宗川劇變臉秀及印尼、日本異國風情秀和青少年kuso劇場等多項演出，還有草皮上的社區親子照片特展讓民眾觀賞；另外，也設計了古早童玩區-家庭趣味競賽等一系列寓教於樂的親子遊戲，讓家長及孩子們輪番上場，透過遊戲參與，考驗彼此的默契，在場民眾紛紛表示，難得可以全家一起參與這麼趣味、開心的親子活動。



攤位區則有5攤親子美食DIY及5攤手作DIY，讓小朋友們體驗親手製作挫冰、豬頭粿、越南煎餅、客家米食、芋頭麻吉等美食的樂趣，和親子共學如何手作出泰式工藝、越南捲紙、紙雨傘、捏麵人、紙陀螺、搖鈴鼓等傳統技藝；另社福、衛生單位亦有4攤共同參與本次活動，透過一系列社會安全網相關議題的趣味遊戲，除促進親子互動，也讓民眾了解社區安全網的概念以及各網絡單位所提供的服務。



屏東縣政府社會處於酷暑炎夏辦理「親子酷樂嘉年華」家庭親子活動，除促進親子互動外，也期望藉由各社區、團體的共同參與，增加各資源網絡間的連結，以形成完善的社會安全網，提供更完整的福利服務。



家庭及福利服務需求可洽：屏東縣政府社會處屏東區家庭福利服務中心08-7385188



訊息來源：屏東縣政府



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