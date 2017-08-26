全民中州盃分齡籃球賽登場 320支隊伍一連10天尬球技



(中央社訊息服務20170826 15:13:10)世大運男女籃球賽打得火熱，而堂堂邁入第12年的全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，8月25日起一連10天在中州科技大學體育館、風雨球場及大慶商工新建籃球場盛大舉行，今年共有320支隊伍報名參賽，大幅超越去年263隊，再次刷新參賽隊伍紀錄，是全台規模數一數二的籃球賽事。25日晚間由2場壯年組比賽揭開序幕，26日開始上場的是社男組、青壯組、壯年組及長青組。去年青壯組冠軍「建國塑膠」第一場預賽遭遇「火5串炭燒屋」，前兩節雙方纏鬥，到了第三節建國塑膠把比數拉開，奠定勝利基礎，終場就以54:29奪下第一勝。



壯年組球員年齡為41~50歲，25日晚間「中州教職」對上「逢甲校友」，中州教職以64:61三分之差險勝。26日壯年組第一場比賽由彰化市「三國鼎立麻辣鍋」對上「大坑籃球趣」。三國鼎立去年是壯年組亞軍，第一節即展現強隊氣勢，只讓對手得到2分。第二節大坑籃球回過神努力追分，拚勁不輸年輕人，但三國鼎立也不是省油的燈，比數29:13三國鼎立仍領先。到了第三、四節，兩隊火力全開積極搶分，大坑籃球苦苦追趕但仍飲恨，終場三國鼎立就以55:47勝大坑籃球，奪下第一勝。



「三國鼎立麻辣鍋」領隊徐為安表示，該隊球員來自各行各業，因此並沒有固定一起練習的時間，但常常會在球場上遇到隊友，就一起切磋球技。他們都是打籃球20多年資歷的朋友，也一起南北征戰，獲得多項籃球比賽冠軍；不過徐為安說，能不能獲得冠軍，盡力就好，打球是為了得到快樂、不要有壓力，順其自然，不要把輸贏看得太重。



另外在青壯組的部分，本組球員年齡為31~40歲，去年第一名的台中市太平區「建國塑膠」，第一場預賽對上「火5串炭燒屋」。第一、二節雙方你來我往，比數差距不大，第二節結束建國塑膠以24:18微幅領先火5串。到了第三節，建國塑膠大爆發連連得分，逐漸把比數拉開，火5串雖頻頻走馬換將，但仍不敵建國塑膠的攻勢，最後建國塑膠就以54:29笑納第一勝。主張「開心打球、盡力就好、不要受傷」的「建國塑膠」領隊劉添文表示，他們是一群愛打球的朋友所組成的球隊，部分成員是SBL的退役球員或高中、大學時期打甲級的球員，他們在每年5月~10月就會參加各項籃球比賽，藉此讓球員及家人都可以增進情感！也希望今年中州盃可以繼續衛冕青壯組冠軍，並拿下社男組冠軍。



中州科技大學運動與健康促進系曾意涵主任表示，由於今年參賽隊數再創新高，比賽總場次高達475場，因此今年與大慶商工合作，由大慶商工提供三個全新的籃球場地來舉辦比賽。比賽每天從早上8:00開戰，要打到晚上將近9:00，雖然天氣炎熱，但中州科大會為選手與觀賽民眾、家屬提供最棒的服務。27日的賽程仍為社男組、青壯組、壯年組及長青組的預賽及決賽，歡迎民眾前往中州科技大學及大慶商工比賽現場，為球員加油按讚！



訊息來源：中州科技大學



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