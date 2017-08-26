屏東縣「暑期青少年戶外冒險教育體驗活動」-挑戰自我 原來我比想像中更有能力



(中央社訊息服務20170826 15:12:33)屏東縣政府社會處為豐富青少年的暑期生活及自我挑戰經驗，8月26日在屏東科技大學辦理「暑期青少年戶外冒險教育體驗活動」。本次活動共有12名國中生參加，由屏東縣政府社會處內埔區家庭福利服務中心辦理，經費由屏東縣公益彩券盈餘分配基金支應。戶外的探索課程，不但培養青少年面對未知的勇氣，更要告訴他們「其實你比想像中的更有能力」，當看見有人挑戰成功後，其它成員就沒有那麼緊張，也敢勇於嚐試，充滿自我突破的成就感。成員間彼此鼓勵、相互合作的經驗，為成員的暑假留下美好的回憶。



活動當天，沒有炙熱的陽光，微風徐徐，非常適合戶外活動，活動進行到一半，飄下微微細雨，但學員們投入冒險體驗的熱情依舊很high。教練以「修復計算機」活動破冰，讓學員們融成一個大團體，緊接著以「信任倒」建立彼此間的信任和默契，當學員站上信任倒的高台時，有落淚、抗拒、質疑、恐懼等情緒浮現，但當倒下時，其它學員確實可以穩穩的接住自己，發現「信任」是如此美好，也體會到團隊的重要性。當活動進行到高空繩索時，學員們普遍呈現「害怕」的直覺反應，但在探索老師的帶領以及同學的鼓勵下，勇敢踏出第一步，接著一步步向前邁進，挑戰自我，才發現高空繩索並不可怕，「恐懼」才是讓人不敢往前走、向上爬升的阻礙。



本次活動，提供青少年學員在暑期間一個健康、挑戰的休閒活動，學員體驗到了「原來我比想像中更有能力」，期待學員們能將這些體驗帶回自己的家庭、學校，促進家庭情感及人際關係，並勇於挑戰自我，有了這次成功經驗，內埔中心往後將持續規畫辦理類似活動，請家長留意本中心的活動資訊，也可致電本中心，洽詢電話08-7790363。



內埔區家庭福利服務中心為屏東縣政府七個福利服務中心之一，主要的服務項目有保護性業務(兒少保、性侵、性剝削、成人保護、老人保護、身障保護等)、福利諮詢及宣導、經濟扶助、食物銀行等，本次活動為內埔中心福利方案規畫之一，希望透過活動方案的辦理，豐富青少年的戶外休閒活動。



訊息來源：屏東縣政府



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