長榮大學、砂勞越科技大學、經緯航太科技聯合成立「無人機研究與應用中心」



(中央社訊息服務20170826 14:22:32)由長榮大學、馬來西亞州立砂勞越科技大學和經緯航太科技公司共同合作的「無人機研究與應用中心」（Drone Research and Application Center簡稱DRAC.）」於2017年8月26日在馬來西亞砂勞越科技大學舉行揭牌暨簽訂MOU儀式。 儀式由長榮大學校長李泳龍、砂勞越科技大學校長Prof Dato, Dr Abdul Hakim Juri及經緯航太科技董事長羅正方共同揭牌，並邀請馬來西亞砂勞越財政部長Ⅱ兼國際貿易及電子商務拿督斯理黃順舸部長和馬來西亞砂勞越州詩巫市拿督張泰卿市長一同見證台馬學術、產學合作之重要里程碑。 此外，也邀請詩巫省華團聯合會會長江賢欽先生、砂勞越留臺同學會詩巫分會以及當地華文獨立中學包括：光民中學、泗里奎民立中學、黃乃裳中學、公教中學以及長榮大學校務發展國際顧問拿督鄧惟通顧問、周道惠顧問一同參與盛會。 長榮大學除全力配合政府推動高教新南向政策具體落實外，更希望透過無人機技術參與馬來西亞當地產業發展。透過與砂勞越科技大學國際連結以及與台灣航太科技翹首經緯航太科技緊密產學合作，確保學生學用合一，與未來就業無縫接軌。 此次砂勞越科技大學無人機研究與應用中心的空間規劃與設計，委由長榮大學資訊暨設計學院互動設計系助理教授陳雍正負責，主要以無人機、國土測量、飛行以及兩國三方的相關特色為思考方向。工作桌則以砂勞越科技大學所在地砂勞越洲地形、經緯航太科技公司所在地臺中市地形、長榮大學所在地臺南市地形，設計三張地形桌做為中心主要教學互動桌。 李泳龍校長表示：長榮大學發揮無人機發展優勢，支援砂勞越科技大學成立相關學系機構，培育無人機飛行之跨國人才、致力提升雙方研發能量，拓展無人機應用效能。 資訊暨設計學院吳永基院長並指出，長榮大學與馬來西亞砂勞越科技大學，兩所年輕的學校締結為姊妹校，兩校合作方向為2+2雙聯學制、交換學生、跨校教授互聘與交換以及團隊研究，並共同參與8月26日的「2017無人機研討會」及27日「2017無人機競技邀請賽」，期望加強雙方學術與技術的交流，並發揚長榮大學特色與辦學績效。 長榮大學目前已成立80餘架之無人機機隊、整合具飛行執照專業人員及航太、機電、資訊、影視等師資。除開設一般訓練飛手課程外，也指導空拍、剪輯、組裝、飛控設計等技術，更支援超過100場空拍攝影及在台灣夥伴高中開設無人機入門體驗課程，發展成果豐碩。長榮大學不但設置全臺首座專屬無人機飛行訓練基地，更研發獨步全臺為無人機飛安把關的禁航區警示APP，在高教體系培育無人機專業人才上，並於106學年度2017年成立全臺灣首創的「無人機應用學士學位學程」。







訊息來源：長榮大學



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