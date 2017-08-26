小學生體驗製作讚岐烏龍麵 日本職人齊讚有天分



(中央社訊息服務20170826 13:45:16)25日桃園市政府客家事務局於桃園市萬能科技大學舉辦「日本香川讚岐烏龍麵工作坊」，邀請日本香川本場麵業株式會社理事長大葹Z樹及專務理事大久保篤志現場教學，講解烏龍麵緣由並指導參與學員如何製作烏龍麵，吸引上百位小學生及大專餐飲科系學生踴躍報名參加。



香川縣從前被稱作「讚岐」，由於日照充足、土壤排水性佳，非常適合製作烏龍麵的小麥生長，烏龍麵逐漸成為農村婚喪嫁娶舉辦典禮時的必需品，直至今日，烏龍麵依然和香川人民的飲食生活密不可分。香川縣的烏龍麵製造量日本第一，不僅銷往日本全國也出口海外；同時也是製作烏龍麵湯汁靈魂-醬油和小沙丁魚的產地，因此，美味的讚岐烏龍麵可以說是廚師精湛的手藝與香川得天獨厚的自然條件結合的成果。



客家局長蔣絜安表示，日前隨同市府團隊前往去香川縣考察時，發現師傅手工揉製的讚岐烏龍麵彈力十足，是一般機器製作的半成品所無法取代，且現代製作烏龍麵時可能會添加太白粉或樹薯粉增加口感，但真正手工製作的傳統讚岐烏龍麵卻極少有機會品嘗。此次藉由「2017北區客家美食料理比賽」邀請日本香川烏龍麵職人來臺舉辦工作坊，教導學員以手揉腳踏的方式製作出道地烏龍麵，不僅希望能讓學員學習日本人縝密嚴謹的精神，更能透過手作烏龍麵的方式了解臺日飲食文化的差異性，期待經由雙方交流激發出創意美食新火花，為客家美食開創新視野。



現場只見小小學員體驗腳踏烏龍麵時流露出興奮且好奇的神情，隨著師傅一步步的指導，逐漸將麵粉揉製成彈性極佳的麵糰，再經過小心的手切及烹煮後端出的烏龍麵，讓品嚐的小朋友大呼過癮，日本職人也稱讚小朋友很有天分，陪同家長則表示工作坊不僅好吃好玩，還十分富有教育意義。



8月26日於桃園火車站舊站舉辦的「2017北區客家美食料理比賽」，除精彩的「戰醬料理大賽」決賽外，現場還有「米篩目PK烏龍麵」臺日交流賽、客家特色商品展售市集、米篩目DIY體驗區、美食文化專區以及藝文表演等精彩活動，也規劃有香川烏龍麵專區，歡迎民眾前往參觀及品嚐現做烏龍麵！



訊息來源：萬能科技大學



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