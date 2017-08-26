聖約翰教學卓越十二年有成 參加教育部成果展



(中央社訊息服務20170826 13:24:49)教育部教學卓越計畫自2005年開始，迄今已邁入第12年，為展示各校豐碩的計畫成果，教育部特於106年8月26日、27日在新光三越臺南新天地舉辦「十載卓越 璀璨技職」教卓成果展，聖約翰科技大學(簡稱：聖約大)也在現場展示獲得多項國際發明展金獎的「安全安瓿瓶開瓶器」、創新的「親子時尚樂活趣-實務翻轉教學活動」及跨域整合的3D列印。特別的是，聖約大連續12年獲得教育部『教學卓越大學』的獎助，更榮獲『全國唯一友善校園卓越學校』及『品德教育特色學校』，在北部眾多科技大學中，辦學績優深獲各界肯定與好評。



聖約大徐祥禎副校長表示，聖約大運用教卓計畫並結合校務發展，建置極具特色的英語線上測驗平台、「U-Care Center課業輔導」、精密製造與檢測技術研發中心、電動車輛動力系統實驗室、觀光會館實習民宿並與廠商合作建置「類職場實習情境」等線上系統及場域，開設各項「希望工程菁英班」課程、鼓勵學生出國參加國際發明展、海外國際志工、交換學生及海外實習，有效提升學生的國際移動力，擴展國際視野。此外，結合校友企業與中堅產業，提供學生實習與就業環境。聖約大無論是對學生的人文關懷、品德教育、專業學習，或是在校園生活環境、教學品質設備等皆無微不至的用心，才能連續12年獲得教學卓越計畫之殊榮，實屬不易。



徐副校長說，教學卓越計畫讓學校在教學效能、創新研究及發展技職人才培育特色等面向均大幅提升。聖約大旨在培育學生成為「才德兼備，學用合一」且具備「即戰力」的跨領域人才，有助於學生未來生涯發展。



訊息來源：聖約翰科技大學



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