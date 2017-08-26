相惜相依的幸福 林園七夕浪漫登場



(中央社訊息服務20170826 11:45:21)【新北市訊】浪漫的七夕情人節即將到來，新北市政府文化局所屬國定古蹟林本源園邸主辦「2017霞海月老來新北市—相惜相依•情繫林園」七夕情人節系列活動，於今(26)上午10點在園邸熱鬧舉行迎神參拜暨魁星爺文物特展開幕儀式，現場邀請到台北霞海城隍爺、城隍夫人、月下老人、魁星爺和臨水夫人出巡至園邸駐駕，邀請大家一同為魁星爺七夕生日慶生，共同為未婚男女祈福良緣，為遊園民眾祈求平安和好運。 文化局局長林寬裕表示，林本源園邸與台北霞海城隍廟合作七夕系列活動，迄今邁入第11個年頭，今年特別以「依」字作為七夕主題，祝福民眾相惜相依、相守一生，在歡樂氣氛中感受在地文化、體驗傳統民俗。另外，新北市議員劉美芳則分享見證霞海月老的靈驗，表示因參加2012年愛在七夕．歡囍林園活動，先生郭景裕現身求婚，今年3月順利產下健康可愛的雙胞胎千金，特別前來祝福七夕佳節來林本源園邸的民眾，有情人終成眷屬、闔家平安與幸福。



林本源園邸園長曹資穎表示，為歡慶台北霞海城隍廟神明第11年駐駕，即日起至9月3日，憑票根號碼末兩碼「11」可向文創商店免費兌換今年文創新品觀稼樓模型卡(N Scale 1：150)1張，民眾還可以參加文昌開聰祈福、月老千里姻緣一線牽、好運臨門求子袋等民俗體驗活動，一起賞美景、聽音樂、看表演，共度浪漫七夕情人節！各場次活動辦理時間、地點與報名參加方式詳情，請上林本源園邸七夕系列活動官網 https://goo.gl/KgLcU7或電洽 02-29653061-3 服務臺23查詢。



訊息來源：新北市政府文化局



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