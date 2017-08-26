（中央社德州聖體城25日綜合外電報導）颶風哈維（Harvey）今天增強為危險的4級風暴，預計再過數小時即將直撲德州地區，是美國自2005年以來最強大的「怪獸級」颶風，數十萬民眾被迫逃命。



法新社和「今日美國報」（USA Today）報導，為了加快聯邦政府救援行動，德州州長艾波特（Greg Abbott）要求總統川普宣布哈維為「重大災難」，對30 個郡發出災難公告。



颶風哈維挾帶風速維持每小時215公里，是川普上任以來首次美國本土的重大挑戰。白宮表示川普下週將前往災區視察。



艾波特嚴肅地說：「就目前的階段來看，我們已經可以說這將會是一個非常嚴重的災難。」超過1000名國民兵已經動員要協助疏散民眾和救災。他還說，許多地區將面臨破紀錄水患。



年度大西洋颶風季的第一個大型風暴逼近之際，沿岸水位已經上升，數十萬民眾被迫逃離家園，空中交通也遭嚴重影響。



國家颶風中心（National Hurricane Center）表示，颶風哈維格林威治時間23時00分位置在聖體城（Corpus Christi）東方約72公里海面上，以時速12.87公里移動，並警告可能會出現「災難性」水患。聖體城是美國油業重鎮。



颶風哈維預計明天凌晨將在德州人口稠密的沿海地區登陸，在未來4到5天內降下逾100公釐的雨量，並掀起高達3.66公尺高的巨浪。



羅克波市（Rockport）9500名居民多半已經逃離家園，市長李歐斯（Patrick Rios）說：「我們唯一能給的忠告就是快逃，現在就逃。」



根據路透社，雖然許多地方預計將遭遇毀滅性洪水和破壞，許多居民仍不聽從強制撤離令，紛紛囤積糧食、燃料和沙包。



李歐斯對不願撤離、執意堅守家園的民眾說重話，要他們「用奇異筆把社會安全號碼寫在手臂上」，這樣罹難後才能供人辨識身分。



颶風哈維預估將成為2005年颶風威爾瑪（Wilma）登陸佛羅里達州以來，直撲美國本土威力最強大的颶風，恐造成數十億美元的災損。



2005年颶風頻繁，在颶風威爾瑪之前還有重創紐奧良的颶風卡崔娜（Katrina），當時奪走逾1800條人命，也成了總統小布希（George W. Bush）任內最重大的挫折之一。（譯者：中央社李佩珊）1060826