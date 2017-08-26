禁跨性別者入伍 川普簽署備忘錄中央社 (2017-08-26 10:34)
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國總統川普今天簽署一份備忘錄，實際上禁止跨性別人士加入美軍，把已在服役的跨性別者未來命運交由國防部處置。
法新社報導，在各方廣泛預期下，幕僚表示，川普下令軍方「回到2016年6月以前，軍方對跨性別者服役一事的長期政策與處置作為」。
這意味著實際禁止新的公開跨性別者入伍，以及禁止為現役跨性別軍人支付變性手術費用。
川普上月發出連串推文，質疑歐巴馬時代允許跨性別軍人公開服役的政策。
不過川普這些推文顯未與國防部協調，導致已在服役的1320名到1萬5000名跨性別人士前途未卜。這些軍人的未來命運現將由國防部長馬提斯（James Mattis）決定。
在川普先前剛宣布相關作為隔天，參謀首長聯席會議主席鄧福德（Joe Dunford）上將曾寄發一封短箋給高級軍官與軍中幹部，稱現行政策仍應維持有效，直到川普向國防部發布正式指令以及馬提斯提出新的指導方針。
5名美軍中跨性別女性就相關推文怒告川普與國防部，稱此舉使她們面臨充滿變數的未來，包括究竟會否被開除，或是喪失退役福利。（譯者：中央社陳亦偉）1060826
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