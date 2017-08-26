北韓又射彈 白宮：川普已聽簡報中央社 (2017-08-26 10:31)
（中央社記者鄭崇生華盛頓25日專電）正值美韓軍演之際，北韓又試射多枚短程彈道飛彈。對此，白宮今晚簡短聲明，美國總統川普已聽取簡報，美國正監測情勢發展。
川普日前才以「戰火與怒火」說，警告北韓領導人金正恩，別再威脅美國及盟邦，否則北韓將遭前所未見的回應；北韓隨後揚言，將攻擊美國位於太平洋的屬地關島外海，雙方口水戰讓外界憂心緊張情勢升高。
而金正恩顯然把川普的警告當耳邊風。
美軍太平洋司令部（USPACOM）發言人班哈姆（Dave Benham）今晚表示，北韓發射3枚短程彈道飛彈，其中兩枚在飛行中失敗，另一枚「幾乎立刻爆炸」。他還說，這些飛彈全於30分鐘內發射，都未對北美或關島構成威脅。
川普已離開白宮，赴位於馬里蘭州的大衛營度週末，白宮晚間僅在簡短聲明中表示：「關於北韓今晚的活動，總統已聽取簡報，我們正監測情勢發展。」1060826
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