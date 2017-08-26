川普國安副助理高卡請辭中央社 (2017-08-26 10:20)
（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國媒體今天報導，美國總統川普的國家安全事務副助理高卡（Sebastian Gorka）請辭。
路透社報導，「聯邦主義者報」（The Federalist ）引述多名知情消息來源指出，國安與反恐專家高卡在辭職信裡表達對川普政府當前狀況的不滿。
該報引述高卡在信中說：「因此，總統先生，我所能支持您的最佳與最有效方式，是在人民之家的白宮外頭。」
美國有線電視新聞網（CNN）也報導了高卡請辭消息。（譯者：中央社陳亦偉）1060826
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