我包裝設計專家訪問薩爾瓦多



(中央社訊息服務20170826 09:28:51)為提升薩爾瓦多及中美洲6個友邦微中小企業的包裝設計及產品行銷能力，台灣包裝設計協會理事長袁世文及中華平面設計師協會理事李哲佑應薩國經濟部邀請於8月18日訪問薩爾瓦多，除對薩國中小企業進行包裝設計輔導及培訓，以及輔導薩國Don Bosco大學設計系師生及廠商與設計師產品包裝設計及行銷策略外，另透過視訊會議及研討會議方式，向薩爾瓦多、瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜，貝里斯及多明尼加等中美洲友邦業者分享我國在包裝設計領域的經驗，成果豐碩。



兩位包裝專家除協助培訓薩國「創新及包裝設計中心」專業人員外，並分別參加由薩國經濟部舉辦的大師級講座，以及「中美洲中小企業推廣中心」(CENPROMYPE)與「薩全國微小型企業發展委員會」(CONAMYPE)共同舉辦之中美洲六國視訊研討會，分享如何將文化元素融入包裝設計、品牌、消費者觀念及產品行銷，獲得與會薩國官員、各國中小企業者、大學設計系教師及學生熱烈迴響。



駐薩爾瓦多大使謝妙宏於24及25兩日陪同我包裝專家參加上述大師級講座時致詞表示，我專家來薩與薩國及「中美洲統合體」區域友邦分享包裝設計經驗，身為台灣人，倍感驕傲，希望與會者能藉此一座談開啟視野及創新思維，並將之應用在實務上，以提升產品品質及附加價值，相信以區域友邦及薩國人民天賦及創造力，融合在地的文化及歷史元素，應可為其產品打造具有特色之新形象，以滿足消費者要求，台灣產品及設計精良，享譽國際，十分樂意與我友邦分享我國的技術及知識，在包裝設計等領域持續協助友邦經貿發展。



薩國經濟次長Merlin Barrera致詞時表示，感謝我專家在薩期間對薩國食品、飲料、化妝品、鞋類及手工藝業中小企業及產品等給予個別輔導或諮詢，薩國業者以往缺乏結合產品及包裝行銷，此次得邀請我專家來薩分享其經驗及知識，正為薩國包裝產業發展所需。



另「中美洲中小企業推廣中心」(CENPROMYPE)主席兼「薩全國微小型企業發展委員會」(CONAMYPE)執行長Ileana Rogel於致詞時，中華民國臺灣協助薩國扶助中小企業發展一向不遺餘力，尤其「一鄉鎮一特產計畫」成效卓著，迄已推廣至薩國85鄉鎮，而產品行銷及包裝設計對提升企業競爭力甚為關鍵，相信透過視訊會議的機會，中美洲區域各國業者應能領受我在此一領域的專業知識及經驗，期待對提升各國微中小企業的競爭力有所助益。 本次活動是臺薩兩國共同規劃合作執行「中小企業生產及競爭力提升計畫」的一環，成效卓著，甚獲薩政府人民的肯定及感謝。



訊息來源：外交部外館消息



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