「2017年中南美洲牛肉海鮮產業投資暨採購團」首站在巴拉圭之採購洽談成果豐碩，並獲巴國卡提斯總統接見。



(中央社訊息服務20170826 09:27:43)外交部委請外貿協會籌組之產業投資暨採購團於8月21日至23日赴巴拉圭進行經貿活動。該團於8月21日假巴國工商部會議室舉辦採購說明會及貿洽會，我裕國、樹森、美福、豪揚公司等牛肉進口業者分別與JBS、Concepcion、Neuland、Frigochaco、Guarani及Frigomer等6家巴國當地可合法出口至台灣的牛肉大廠進行深度洽談。隨後曾與巴國工商部Víctor Bernal 次長、動物暨衞生安全局(SENACSA)官員及巴拉圭牛肉公會會長Juan Carlos Pettengill等，續就如何增進雙邊牛肉貿易進行討論。



8月22日上午該團參訪Guaraní 屠宰場，實地瞭解巴國牛肉生產設施及作業流程。續於當日下午由駐巴拉圭俞大使大㵢帶領全團晉見巴國卡提斯(Horacio Cartes)總統。 8月23日該團訪察Guavira農場，實地瞭解該農場育種及飼養牛隻之全部過程。晚間由俞大使夫婦設宴訪團，並邀請巴國工商部Víctor Bernal 次長、巴國鄕村協會主席Luis Villasanti夫婦、巴國牛肉公會副主席Korni Pauls等產官界代表人士與宴，席間雙方續就相關產業合作議題交換意見。



我廠商此行旨在擴大我與巴拉圭牛肉業者間之合作，以期建立長期供應關係。



訊息來源：外交部外館消息



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