臺灣家扶基金會愛心遠播尼加拉瓜中央社 (2017-08-26 09:27)
臺灣家扶基金會愛心遠播尼加拉瓜
(中央社訊息服務20170826 09:27:15)(馬納瓜訊)由台灣家扶基金會贊助，透過加拿大基督教兒童基金會在尼國北部艾斯特利市(Estelí)興建3間幼稚園教室計畫，於當地時間24日舉行奠基典儀。
儀式由駐尼加拉瓜大使吳進木與加拿大基督教兒童基金會執行長卡那卡新罕(Patrick Canagasingham)、尼國地方發展中心（INSFOP）負責人魯伊絲（Josefa Ruiz）及艾斯特利市副市長裴拉達(Melania Peralta)共同主持，學童、家長、當地政府官員及NGO組織等200餘人在場觀禮，多家媒體採訪，場面溫馨感人。
吳進木致詞表示，加拿大基督教兒童基金會此次運用臺灣家扶基金會的捐款，將興建3間幼稚園教室，使得當地150位孩童擁有合適學習場所，期勉學校和家長，未來善加使用並妥善維護教室，以不負台灣家扶的愛心。
吳進木指出，臺灣家扶基金會自2008年起透過加拿大基督教兒童基金會的協助，在尼國已興建5間教室及整建3間教室，並認養3,000餘名孩童。
卡那卡新罕執行長及裴拉達副市長分別致詞感謝臺灣家扶中心協助興建教室，提升教育硬體設施，使孩童得以安心學習，感佩臺灣家扶的關懷與愛心。
訊息來源：外交部外館消息
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