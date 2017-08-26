（中央社記者盧太城台東縣26日電）2017世大運，來自後山花東子弟的表現發光發亮，競技場上有「舉重妖精」和「台灣最速男」振奮人心；開幕典禮也有台東家扶中心孩子們與金曲歌手桑布伊（Sangpuy）讓人感動。



台東相關社群網站，這幾天最熱門的字句就是「台灣之光」、「台東之光」、「原住民之光」、「有你們真好」、「拿麼厲害」。



世大運開賽至今台灣選手金牌豐收。其中，台東出身的郭婞淳、宋青陽、洪萬庭拿下3金，花蓮出身的楊俊瀚一金，4人全都是來自原鄉的原住民選手。另外，籃球、排球、棒球也有來自花東，花東子弟在這次世大運表現亮眼。



21日晚上，阿美族女孩郭婞淳，在女子舉重58公斤級率先摘下台東第1面金牌。當天晚上台東縣長黃健庭在縣府大禮堂架設大螢幕幫郭婞淳加油，果然不負眾望，還加碼演出破世界紀錄，讓人情緒沸騰。



郭婞淳出身貧困家庭，人美心善的她拿出部分獎金捐助母校國立台東大學附屬體育中學，希望學弟妹也能在困境中突破自己，也有機會站上國際體壇，學弟妹幫這位母校之光取名「舉重妖精」。



接著23日上午，排灣族青年宋青陽在滑輪溜冰項目獲得金牌，「最帥的排灣族」在南迴原住民部落瘋狂。宋青陽出生台東縣金峰鄉歷坵部落，從小離開部落。民國99年獲得亞運滑輪溜冰競速雙金時，部落長輩給他取排灣名字叫「冉阿朗」。



「冉阿朗」是宋青揚祖先的名字，長輩認為宋青揚是部落、是排灣族的榮耀，因此有資格繼承他們家族的名字。



同一天下午，台東鄉親情緒再度陷入沸騰，卑南族舉重好手洪萬庭不讓學妹郭婞淳專美於前，同樣拿下金牌，鄉長許文獻開心的稱她是「卑南鄉的冠軍女兒」。



24日，來自花蓮玉里的阿美族楊俊瀚，在田徑場上男子100公尺決賽，以10秒22跑出台灣世大運史上首面男子百公尺金牌，被稱為「台灣最速男」。楊俊瀚族名Futing福定，族語是「魚」的意思，目前就讀國立台灣體育運動大學的楊俊瀚也是這是這次世大運19日開幕典禮中華台北隊的掌旗官。



除了選手的亮麗表現外，在開幕典禮上原住民也有感人的表現，包括台東家扶中心的森巴鼓隊30名扶助童受邀在開幕時演出，簡潔有力的演出震撼會場。這群小朋友放棄環島表演募集助學金，孩子們說「環島可以明年再去，這個舞台只有一次」。



另外，讓人感動的演出還有出身卑南族的金曲獎歌手桑布伊（Sangpuy）、高淑娟老師率領的杵音文化藝術團，馬蘭部落的faki fai唱起阿美族古調飲酒歌。



立法委員劉櫂豪說，看到原住民的表現讓人熱淚盈眶，「這是我們共同經歷的歲月與美好的回憶，謝謝台灣有這麼多感動」。



曾經擔任過台東市長、立委、國大代表，和原住民感情深厚的中小企業聯合輔導基金會董事長賴坤成說，「如果沒有原住民，世大運的台灣一定遜色」。



阿美族立委廖國棟也在臉書上感謝這些奪金的原住民選手，因為他們的努力付出，讓台灣可以在國際上發光發熱，「原住民的榮光，台東縣民的驕傲」。



卑南族籍立委陳瑩表示，原住民在體育上很有天分，從早期出身台東的「亞洲鐵人」楊傳廣，到現在日本職棒巨人隊好手陽岱鋼，到郭婞淳、洪萬庭、楊俊瀚，都在國際上揚名；可以很清楚看出，台灣要走入國際世界，原住民是不可或缺的元素，「原住民是台灣之光」，原住民就是「拿」麼厲害。1060826