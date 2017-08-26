北韓為反對美韓聯軍，正在舉行的「乙支自由衛士」聯合軍演，於今天清晨在其江原道向東北方向的海域，發射了3枚短程導彈，這3枚導彈，可能全數失敗或爆炸，詳情美韓正在研判分析中。



南韓聯合參謀本部今天消息，北韓今天共發射了3枚短程導彈，第1枚和第3枚非行了200公里，第2枚在發射後發生爆炸。



美國太平洋司令部發佈的消息說，北韓發射的3枚短程導彈，第1枚和第3枚非行失敗，至於第2枚發射的導彈，在發射後立即爆炸。



另外，南韓政府方面，將召開國家安全保障會議，研判北韓的挑釁動機中。（王長偉首爾報導）



