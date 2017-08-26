英冠提醒：米爾沃爾杯賽雪藏主力 球隊體能充沛北京新浪網 (2017-08-26 10:00)
[英冠]足球單場預測：米爾沃爾VS諾維奇
比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00
比賽場地：紐登球場
獵球者分析：
米爾沃爾：
上一場英聯杯，米爾沃爾在客場的90分鐘1-1戰平雷丁，中場弗格森為米爾沃爾攻進一球。進入加時階段，球隊最終沒能抵禦住雷丁的攻勢從而遺憾出局。
和0-0戰平布里斯托城一戰相比，米爾沃爾主帥哈里斯在上場杯賽的首發陣容上做出了10處人員調整，中衛韋伯斯特是唯一的沒經過變動的一個位置。
升班馬米爾沃爾最近4場各項比賽取得了3平1負的戰績，球隊目前累積2分暫列英冠積分榜的倒數第二名，新賽季以來他們還沒有嘗到過勝利的滋味。
接連兩個賽季為米爾沃爾打進38個球的前鋒莫里森至今都沒有打開他的進球賬戶，還有鋒霸格雷戈也陷入了進球荒，他在上賽季的47場聯賽中打入18球並送出8次助攻。如果這兩名鋒線利器能找回狀態，相信米爾沃爾將會有質的變化。
諾維奇：
上場英聯杯，諾維奇主場4-1大勝查爾頓，墨菲梅開二度，新援沃特金斯和特裡布爾破門。諾維奇對於杯賽還是比較重視的，主教練法爾克在首發陣容上保留了之前的4名主力球員，包括後衛弗朗科和斯蒂佩爾曼，前鋒奈史密斯和墨菲。
諾維奇在上一場英冠比賽中客場2-4慘敗給阿斯頓維拉，諾維奇方面墨菲扳和前鋒奧利維拉分別完成了破門，然而終究不敵上演帽子戲法的霍里哈恩以失敗告終。整場比賽諾維奇的傳球質量不夠好，丟球顯得有些太輕而易舉了。
諾維奇是新賽季英冠冠軍的有力爭奪者之一，可是球隊的近期戰績很不穩定，目前累積4分排在積分榜的第16名。
諾維奇和米爾沃爾之間的歷史交鋒情況是，雙方近4場英冠比賽諾維奇方面取得了3勝1平的不敗戰績，最近2次客場挑戰對手1勝1平優勢明顯。
本場比賽，諾維奇在體能方面相比較為被動，畢竟米爾沃爾在英聯杯的比賽中全替補上陣，他們的主力球員得到了充分的休息。
獵球者數據：
米爾沃爾：
米爾沃爾近10場各項賽事的小球率為70%，雙數概率為60%
米爾沃爾近10場各項比賽出現了5場平局結果
米爾沃爾近10次主場的各項比賽不敗率高達80%，贏盤率為44.4%
諾維奇：
諾維奇近10次客場的各項比賽雙數概率高達90%
諾維奇近10次客場的各項比賽勝率為60%，贏盤率為75%
小編：獵球者-青春
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