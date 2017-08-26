[英冠]足球單場預測：米德爾斯堡VS普雷斯頓

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：河畔球場

獵球者分析：

米德爾斯堡：

上一場英聯杯，米德爾斯堡在主場以3-0擊敗了英甲球隊斯坎索普，曼聯舊將法比奧首開紀錄，攻入代表米堡的首粒進球。上賽季從卡迪夫城轉會加盟米堡后，法比奧未能幫助球隊改變降級的命運，新賽季英冠前五輪坐實板凳的巴西人終於在本場迎來亮相機會。

上場英聯杯，主帥蒙克對於首發陣容也做出了大幅的輪換，只有中衛弗萊和中場福肖依然在陣容當中。

米德爾斯堡在上一場英冠聯賽的客場以1-2不敵諾丁漢森林，球隊遭遇了客戰兩連敗，目前累積6分排在積分榜的第9名。

米德爾斯堡租借了切爾西22歲中場小將巴克，上賽季租借至維特斯荷甲33次巴克出場貢獻10球+4助攻。 上一場英聯杯巴克攻進了加盟米堡后的首粒進球。

普雷斯頓：

上一場英冠比賽，普雷斯頓在主場以1-0擊敗了雷丁，前鋒哈吉爾打進了全場唯一的制勝球。在連續3場比賽不勝之後，普雷斯頓也終於實現了反彈。

普雷斯頓之前和德比郡一仗派出了3中衛陣型，上一場擊敗雷丁主帥內爾又重新回歸到4後衛，達維斯和亨丁頓組成中衛，伊爾和費舍爾佔據兩翼，約翰森和皮爾森組成后腰，巴克霍伊岑、哈洛普和馬奎爾一字排開布置在前鋒哈吉爾的身後。

普雷斯頓在新賽季以來，球隊先後迎戰英冠勁旅，然而2次客場的比拼始終都難求一勝，本場比賽挑戰強大的米堡，內爾的軍團將繼續接受考驗。

截至目前，普雷斯頓合計打進了2個進球，是整個聯盟攻擊能力最弱的球隊，形成鮮明對比的是，他們以4戰1失球的數據成為了全聯盟防守最強的球隊。

普雷斯頓和米德爾斯堡之間的歷史交鋒情況是，雙方近9場正式比賽普雷斯頓方面取得了3平6負的成績，最近4次客場挑戰對手他們1平3負劣勢非常明顯。

獵球者數據：

米德爾斯堡：

米德爾斯堡近4次主場迎戰普雷斯頓其中3場比賽全部打出了小球

米德爾斯堡近4次主場的各項比賽獲勝並實現了贏盤

米德爾斯堡連續2場各項賽事全部打出了大球

普雷斯頓：

普雷斯頓連續3場英冠比賽全部打出了小球

普雷斯頓近10次客場的各項比賽勝率為50%，贏盤率為44.4%

小編：獵球者-青春