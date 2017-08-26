[英冠]足球單場預測：伊普斯維奇VS富勒姆

比賽時間：2017-08-26 星期六 22：00

比賽場地：波特曼路球場

獵球者分析：

伊普斯維奇：

上場英聯杯，伊普斯維奇在客場1-2輸給了水晶宮，主教練麥卡錫對於首發陣容做出了徹底的改變，其中有8名一線隊員沒有出現在比賽場上，而是派出了一套更年輕的比賽陣容。

伊普斯維奇在陣容方面，主力門將比亞爾科夫斯基和中場格蘭特-瓦爾德都受傷了，前鋒麥克戈德里克因私事缺席了英聯杯，本場比賽他們都將出戰成疑。

伊普斯維奇上一場英冠比賽主場2-0擊敗了布倫特福德，邊鋒瓦戈霍恩和前鋒加內爾分別攻破了對方的城門，從而伊普斯維奇豪取聯賽4連勝，目前緊隨領頭羊卡迪夫城高居積分榜的第2名。

值得一提的是，邊路快馬瓦戈霍恩連續3場英冠比賽攻進了4個球，他和前鋒加內爾（3球）是目前伊普斯維奇最有威脅的得分手。

富勒姆：

上一場英聯杯，富勒姆在主場以0-1不敵英甲球隊布里斯托流浪，這場比賽主教練尤卡諾維奇在首發陣容方面做出了大輪換，派出了和英聯杯第一圈類似的首發十一人。

富勒姆上一場英冠聯賽主場以0-1不敵謝周三，前鋒皮亞松，中場阿伊特和後衛馬德爾都因傷沒能進入大名單，然而馬德爾傷愈后入圍了上一場英聯杯的首發陣容。

富勒姆目前近4場正式比賽2平2負難求一勝，球隊的競技狀態比較低迷，目前累積3分排在積分榜的第19名。

富勒姆官方宣布，球隊租借了波爾圖後衛拉法。在同意加盟后，拉法將為富勒姆租借效力一個賽季，他在今年夏天還曾被傳是利物浦的引援目標。

富勒姆和伊普斯維奇之間的歷史交鋒情況是，雙方近8場正式比賽富勒姆方面取得了2勝2平4負的成績，最近2次客場挑戰對手的英冠比賽1勝1平保持不敗。

獵球者數據：

伊普斯維奇：

伊普斯維奇近2次主場和富勒姆的英冠比賽全部輸盤並打出了小球

伊普斯維奇近10次主場的各項比賽小球率為70%，雙數概率為70%

伊普斯維奇最近5次主場的英冠比賽有4場全部獲勝並實現了贏盤

富勒姆：

富勒姆近6次客場的各項比賽僅僅取得了1場勝利

富勒姆連續3次客場的各項比賽全部打出了小球

富勒姆連續3場正式比賽始終都沒能攻破對方的球門

小編：獵球者-青春