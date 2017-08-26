巴薩登貝萊后還有2巨購！繼續豪挖庫蒂尼奧+天王北京新浪網 (2017-08-26 10:05)
庫蒂尼奧本人十分希望能夠加盟巴薩
在簽下登貝萊之後，這個夏季轉會窗口「傷亡慘重」的巴薩終於為球隊和球迷提振了士氣，但是很明顯，巴薩的目標絕對不止如此。
時間已經來到了轉會窗口的最後一周，對加泰羅尼亞巨人來說，他們至少還需要再引進一名強力新援才行。
據《馬卡報》消息，庫蒂尼奧和迪瑪利亞都在巴薩的引援視野當中，並且其中一人的加盟絕不會將另外一名球員同時加盟的可能性排除。
誠然，在這個士氣低迷的轉會期，巴薩的體育總監必然希望能夠將這兩位球員全部收入囊中，但是毫無疑問，這樣的任務是相當艱巨的，利物浦和巴黎聖日耳曼對這兩筆交易的談判都並不情願。
但是最近，紅軍似乎又為庫蒂尼奧的交易敞開了大門，這筆交易的可能性也隨之再次升級，根據來自英格蘭方面的最新消息，庫蒂尼奧已經向俱樂部提出申請：將自己排除在歐冠大名單之外。
雖然球員的強烈意願是對巴薩相當大的一個積極因素，但是毫無疑問的是，他們購入庫蒂尼奧的轉會費用將不會低於他們為登貝萊支付的1.05億歐元固定轉會費，外加4000萬歐元浮動轉會費（塞爾電台說法）。
至於迪瑪利亞的轉會，巴黎之前的態度也同樣十分抵觸，但是隨著關於姆巴佩加盟的傳聞越傳越盛，大巴黎也有意再次為迪瑪利亞的離開亮起綠燈。
目前，巴薩已經花費了1.87億歐元引進了塞梅多，保利尼奧，登貝萊，德烏洛費烏和馬隆5名新援，如果算上賣出內馬爾收回的轉會費和巴薩本夏的本來預算，西班牙豪門至少還有大約1億英鎊的銀票在手，屆時一旦有機會，他們將毫不猶豫地再度進行豪購。
（Austin）
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Olitalia 奧利塔 葵花油．olitalia 葵花油．泰山 葵花油 3L．台糖 安心豚 葵花油．冷壓 葵花油．弘益 葵花油．有機 冷壓 葵花油．有機 冷壓葵花油．不飽和葵花油．Olitalia 葵花油 1000ML．橄欖油 葵花油．葵花油．葵花油 3.5L．泰山 純葵花油．奧利塔葵花油．葵花油 750ml．葵花油 2L．奧利塔葵花油 1000ml．奧利塔葵花油 1l．葵花油 3l．得意的一天 葵花油．健康三益葵花油．葵花油 Olitalia．有機不飽和葵花油．葵花油 2.6L．得意的一天 葵花油 2L．泰山 葵花油．奧利塔 葵花油 1000ml．單元葵花油．有機 葵花油
- PRADA Saffiano Lux特殊壓扣設計手提/斜背醫生包(焦糖/白)
- SEIKO 4R37 偏心時尚機械腕錶(SSA071J1)-IP黑/42mm
- 【YVONNE】3M狗狗小涼被-深藍
- 【公司貨】BALMUDA The Toaste蒸汽烤麵包機-黑色
- MICHAEL KORS 方牌透明花朵化妝包(大/橘)
- SEIKO Presage 24小時顯示開芯機械錶(SSA272J1)-銀x雙色/39
- 【英國 Gtech】Multi Plus 原廠電動滾刷除蹣吸頭套件組
- agnes b.金屬方釦翻蓋牛皮中夾-紅
- International GS-3125MX 商用大型短碎狀高速碎紙機
- SEIKO SPIRIT 太陽能鬧鈴兩地時間計時腕錶(SSC253P1)-藍x銀
世大運【NOWnews今日新聞】
掃盲|梅威瑟嘴炮之戰別OUT 提膝頭槌擊襠KO猜想【北京新浪網】
騎凱交易NBA球員炸鍋了 主角是最受傷的那個？【北京新浪網】
法甲-卡瓦尼兩球莫塔破門 巴黎3-0取四連勝領跑【北京新浪網】
13歲跳水黑馬憧憬東京？ 教練:3年後啥水平未知【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》