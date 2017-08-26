在簽下登貝萊之後，這個夏季轉會窗口「傷亡慘重」的巴薩終於為球隊和球迷提振了士氣，但是很明顯，巴薩的目標絕對不止如此。

時間已經來到了轉會窗口的最後一周，對加泰羅尼亞巨人來說，他們至少還需要再引進一名強力新援才行。

據《馬卡報》消息，庫蒂尼奧和迪瑪利亞都在巴薩的引援視野當中，並且其中一人的加盟絕不會將另外一名球員同時加盟的可能性排除。

誠然，在這個士氣低迷的轉會期，巴薩的體育總監必然希望能夠將這兩位球員全部收入囊中，但是毫無疑問，這樣的任務是相當艱巨的，利物浦和巴黎聖日耳曼對這兩筆交易的談判都並不情願。

但是最近，紅軍似乎又為庫蒂尼奧的交易敞開了大門，這筆交易的可能性也隨之再次升級，根據來自英格蘭方面的最新消息，庫蒂尼奧已經向俱樂部提出申請：將自己排除在歐冠大名單之外。

雖然球員的強烈意願是對巴薩相當大的一個積極因素，但是毫無疑問的是，他們購入庫蒂尼奧的轉會費用將不會低於他們為登貝萊支付的1.05億歐元固定轉會費，外加4000萬歐元浮動轉會費（塞爾電台說法）。

至於迪瑪利亞的轉會，巴黎之前的態度也同樣十分抵觸，但是隨著關於姆巴佩加盟的傳聞越傳越盛，大巴黎也有意再次為迪瑪利亞的離開亮起綠燈。

目前，巴薩已經花費了1.87億歐元引進了塞梅多，保利尼奧，登貝萊，德烏洛費烏和馬隆5名新援，如果算上賣出內馬爾收回的轉會費和巴薩本夏的本來預算，西班牙豪門至少還有大約1億英鎊的銀票在手，屆時一旦有機會，他們將毫不猶豫地再度進行豪購。

（Austin）