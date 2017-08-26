心碎!微笑刺客談小輩被送走:他像肚子挨了一拳北京新浪網 (2017-08-26 10:06)
小刺客很傷心
日期:8月26日，對於小刺客，「微笑刺客」有話要說。據《SB Nation》報導，NBA名宿伊塞亞-托馬斯透露，小伊塞亞-托馬斯對於被交易很傷心，就好像肚子上挨了一拳，甚至會因此很難再相信別人。托馬斯敦促克利夫蘭騎士要儘力開導後輩，幫他重塑信任。
在騎士和綠軍的交易達成后，托馬斯表示他曾和小托馬斯聊過，而後者在感情上受到了傷害。
「我昨天和小伊塞亞聊過了，他在感情上受到了傷害。從籃球角度而言，這筆交易對他和凱里-歐文都是有利的。但你也知道，這真的就好比肚子上挨了一拳，痛苦無處化解，」托馬斯說，「凱里是期待交易的，他做好了被交易的準備，但小伊塞亞是另一番情況。他告訴我還在費力給孩子們尋找新學校，給自己選擇新住處，這對他而言太出乎預料了。而真正觸動我心弦的是，他曾將自己毫無保留地奉獻給凱爾特人。」
托馬斯接著說：「這不過是生意，我們都理解，但以這樣的方式發生，絕對讓他受到了傷害。而且我預計，這會讓他很難再相信別人，很難再向某一支球隊奉獻出絕對的信任、忠誠和愛。因此我希望騎士要儘力修復他們的關係，讓他找回自我。他是個迷你型球員，靠著愛和激情才走到今天，如果這些東西都離他而去了，那就很糟糕了。騎士必須重新建立起他們和小伊塞亞之間的信任。」
能得到前輩巨星的關心和鼓勵，對於小托馬斯而言是無比重要的，更何況二人還頗有淵源。小托馬斯的父親曾和別人打賭，如果活塞能在1989年總決賽中擊敗湖人，就以「微笑刺客」的名字來給兒子命名，結果他賭輸了，而「小伊塞亞」就此誕生。小托馬斯後來曾表示：「打小我就知道有這麼號人物，和我名字一樣，是史上最強控衛之一。我一直模仿他的比賽，甚至和他一樣選擇11號。」
或許，「刺客」的心結只有「刺客」才能打開。（魑魅）
微笑刺客和小刺客的發
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