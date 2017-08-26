日期:8月26日，據CBS體育報導，昨天馬努-吉諾比利正式和聖安東尼奧馬刺續約2年，這也使得他和文斯-卡特一起，成為2017-18賽季僅有的2名超過40歲「高齡」的NBA球員。

昨天吉諾比利選擇降薪，以2年500萬美元和馬刺續約。昔日的「潘帕斯雄鷹」將繼續在NBA上空翱翔。

這對於球迷而言無疑是件幸事。CBS體育也忙不迭更新IG，曬出了一張吉諾比利和卡特在2005年全明星賽上的舊照。

照片中，吉諾比利仍有一頭飄逸的長髮，而卡特依然身穿籃網訓練服。一晃12年過去了，「長髮去無蹤」的馬努仍待在馬刺，卡特卻又選擇了國王為新東家。

CBS體育還在照片上寫下一行字來提醒大家，馬努和卡特「將是下賽季僅有的2名40歲高齡的NBA球員」。

卡特出生於1977年1月26日，馬努則於同年7月28日降生，二人都已年滿40周歲。馬努在1999年被NBA球隊選中，被卡特晚一年，但當他於2002年登陸NBA時，卡特早已功成名就。不過比卡特幸運的是，馬努迄今手握4枚總冠軍戒指，卡特卻十指空空。（魑魅）