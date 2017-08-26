日期:8月26日消息，英格蘭球手史蒂夫-韋伯斯特（Steve Webster）在奶奶不小心摔了一跤之後，本來要放棄前往丹麥的念頭，但是在爸爸的說服之外，這位孝順的兩屆歐巡賽冠軍還是出現在希默蘭半島高爾夫水療度假村（Himmerland Golf & Spa Resort）。事實證明，韋伯斯特的決定沒有錯，在歐巡賽-丹麥製造賽第二輪以一桿優勢確保了單獨領先，而首輪還落後預估晉級線一桿的中國福建名將吳阿順周五「爆發」，取得65桿（-6）的佳績，一舉衝上了並列第6位。

總獎金為180萬歐元的丹麥製造賽第二輪比賽中，世界排名第318位的吳阿順給中國高爾夫球迷們帶來了驚喜。在首輪僅以平標準桿71桿的成績位於並列第72位，這位32歲的兩屆歐巡賽冠軍看起來又要為晉級決賽而苦戰，不過他在第二輪比賽中發揮相當出色，射落1隻老鷹和5隻小鳥，只在1號洞吞下唯一一個柏忌，取得65桿（-6）的佳績，以136桿（-6）的總成績飆升至並列第6位，僅落後領先者韋伯斯特兩桿，有望在周末爭奪個人職業生涯的第3個歐巡賽冠軍。

今年以來，吳阿順的狀態不太理想，頻繁在歐巡賽被淘汰出局，本賽季的最好成績還是奧地利公開賽的並列第10名。從目前丹麥製造賽的局勢來看，吳阿順很有希望改寫個人今年的最好成績，甚至有機會增添自己的歐巡賽勝利。

世界排名僅位於第1155位的首輪並列領先者之一韋伯斯特抓下3隻小鳥，吞下2個柏忌，打出70桿（-1），以134桿（-8）的總成績甩開了其他球手，奪得36洞的單獨領先。

「我不得不老實說，我本周沒有想太多高爾夫的事情，」連續兩輪佔據成績榜榜首的韋伯斯特賽后評價道，「我的頭腦都真的在想家裡的我奶奶，因為她在周末險惡地摔了一跤，謝天謝地，她正在康復過來，也許我的頭腦不去想高爾夫是一件好事情。」

韋伯斯特上一次奪冠還是2007年的事情了，如今世界排名跌出前1000位之後，這位英格蘭人迎來了結束十年歐巡賽冠軍荒的良機。「今天的比賽非常難打，風速達到了每小時30英里，大多數吹的是向左的側風，會讓擊球變得非常困難。但是我打得不錯，非常有耐心，今天打出任何低於標準桿的成績，感覺就像昨天的65桿一樣，所以我非常開心。」

2014年賽事冠軍馬克-沃倫（Marc Warren，64桿）、2015年賽事冠軍大衛-霍希（David Horsey，67桿）、印度名將喬拉席亞（SSP Chawrasia，68桿）、愛爾蘭名將保羅-鄧恩（Paul Dunne，68桿）都一道以135桿（-7）的總成績排在並列第2位。

五旬美國老將約翰-達利發揮不俗，交出70桿（-1），以137桿（-5）的總成績上升至並列第13位。另外一位兩屆大滿貫冠軍馬丁-凱梅爾交出71桿，以140桿（-2）的總成績下滑至並列第43位。

丹麥製造賽兩輪比賽過後，晉級線設為142桿（平標準桿）的總成績，總共有72人順利入圍決賽。然而，作為本屆賽事世界排名最高的參賽者，現世界排名第29位的衛冕冠軍托馬斯-彼特斯分別打出74桿和70桿之後僅排到了並列第94位，以兩桿之差被淘汰出局。

（羅毅）