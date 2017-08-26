近日，微博網友「wuyou200408 」發佈一段視頻，稱孩子在湖北武漢某醫院被搖成腦癱，引發社會關注。該網友指出，視頻中醫生為「湖北省婦幼保健院小兒腦癱專科醫生李頌江」。

記者第一時間聯繫李頌江，他表示，患兒「被搖成腦癱」的說法不屬實，送到醫院的時候就已確診腦癱。對於「搖頭治療」的原理，他稱，每個醫生都有自己的治療方法，自己治好了很多人。

網曝患兒「被搖成腦癱」

——院方：家屬發佈與事實不相符信息

近日，一則短短4秒的視頻，在微博上引發數以萬計的轉發和評論。

視頻中，一名孩子被疑似醫務人員瘋狂搖頭擰脖子，哭鬧不止。據媒體報導，發佈該視頻的網友楊女士稱，自己的孩子在湖北武漢某醫院「被搖成腦癱」，並討要說法。

8月25日，湖北省婦幼保健院（以下簡稱「湖北省婦幼」） 通過官網發佈《關於患者吳某醫療救治情況的說明》，並指出，「患兒家屬通過微博發佈與事實不相符的信息。」

根據院方的說明，患兒吳某從今年5月起，已數次因病到該院治療，今年7月11日，他因「腦發育不良」在該院理療科治療，7月19日上午離開理療科數小時后，突發呼吸、心跳驟停，來該院急症科搶救成功后收入院，目前病情穩定。

患兒家屬發文述治療經歷

——醫生稱兩三個月治好，像正常孩子那樣

就在院方公開發出說明后，微博網友「wuyou200408 」發佈文章稱，自己是孩子母親，孩子今年兩次在湖北省婦幼保健院住院，醫生建議出院後到院方的小兒腦癱專科李頌江醫生處做康復治療。

患兒母親表示，7月5日，她將孩子抱到李頌江處諮詢，李頌江告知她，孩子要是半歲左右來，他一個月就可以把孩子治好，現在一歲多了才來就需要兩三個月才能治好，讓他像正常孩子那樣。

患兒母親稱，7月19日，她帶孩子到李頌江處做當天的第2次康復治療，孩子哭得特別厲害，嘴唇顫抖，掰不開，后發現孩子突然全身癱軟，呼吸停止，急忙送到急救室，后又轉入兒科ICU治療，最終結果為「雙側大腦半球廣泛皮層壞死等」。

治療方式遭質疑

——院方稱通過各種治療方法，治愈率在80%以上

這段視頻在網路上曝光后，不少網友評論稱「太嚇人了」，一些微博認證為醫生的網友也稱「其行為已超出認知」，還有網友質疑「家長缺乏常識」，更有人認為「這是虐童」，上述院方的說明也未對醫生治療方式作出回應。

記者登錄湖北省婦幼官網發現，該院康復理療科的介紹顯示，在治療小兒腦性癱瘓方面，該科有著一套獨特的治療方法，以中醫特色推拿、康復運動訓練（PT）、針灸、中藥及水針等多元化治療為主。

其中，採取中醫推拿對人體經絡、腧穴，增強小兒肌力，緩解肌痙攣，增加關節活動度，矯正畸形，改善肌肉的營養代謝，增強肌肉張力及其耐力的作用。

院方稱，通過各種治療方法能起到較好效果，治愈率在80%以上。

另據媒體此前報導，李頌江是該院康復科醫生，曾被網友稱為「搖頭爺爺」，他有著30多年經驗，於2011年考取醫師從業執照。

「搖頭治療」科學嗎？

——涉事醫生拒解釋原理，稱「治好了很多人」

25日晚，中新網記者第一時間致電涉事醫生李頌江，他表示自己「不上網」，還未看到視頻。但當記者問及該事件，李頌江明確回應稱，家屬的說法不屬實。

「他們的孩子送到醫院的時候就是站不穩、坐不穩，是嚴重的腦癱。」李頌江表示，他的科室就是腦癱專科，他反問到，「患兒不是腦癱的話，到我這裏來幹什麼呢？」

記者多次向李頌江提出能否解釋一下治療方式，但他明確表示「我不跟你說原理」，他解釋說，「這個原理各有各的說法，每個醫生都有自己的治療方法，我治好了很多人。」

「什麼事到網上就都變了。」李頌江表示，「你感覺治療方式很奇怪，我治了30多年，還天天有那麼多人要來找我看病，是因為我把他們的小孩都弄壞了嗎？」

當被問及患兒吳某家屬究竟有何訴求時，李頌江表示不知情，「需要問醫院」。

而根據院方此前公開的說法，8月18日，患方及律師到醫療調解委員會提出380萬元的賠償，未獲支持。醫院希望患方通過正常法律程序主張訴求。（湯琪）