？？？？中青在線訊（中國青年報·中青在線記者？李劍平）中式窗花格外下著傾盆大雨，兩張一字排開的歐式休閑沙發上，分別坐著國際奧委會主席托馬斯·巴赫（ThomasBac）、阿里巴巴董事局主席馬雲。8月25日晚上，浙江省會杭州一場久違的暴雨給謀划「雲上奧運」的兩個人帶來更多的愜意和歡快。

8月25日下午，國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bac）、阿里巴巴董事局主席馬云為奧林匹克全球合作夥伴（TOP）LOGO揭幕。（中國青年報·中青在線記者 李劍平 攝）

？？？？還有5個月，就要在韓國平昌舉行冬奧會。如何使奧林匹克精神傳遞給更多的中國年輕人，以及雙方在國際層面合作，建立數字化平台等。托馬斯·巴赫介紹此次杭州之行，主要是履行其在達沃斯與馬雲宣布合作的諾言。

？？？？2017年1月19日，國際奧委會在瑞士達沃斯與阿里巴巴達成奧林匹克全球合作夥伴（TOP）讚助計劃，成為「雲服務」及「電子商務平台服務」的官方合作夥伴，以及奧林匹克頻道的創始合作夥伴，將覆蓋2018年平昌冬奧會、2020年東京奧運會、2022年北京冬奧會，以及於2024年、2026年和2028年舉辦的夏季和冬季奧運會等。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫（Thomas Bac）25日下午在杭州向中外青年代表和媒體記者介紹「雲上奧運」的相關情況。（中國青年報·中青在線記者 李劍平 攝）

？？？？馬雲回憶兩人第一次見面的情景說：「有點緊張，但交談了15分鐘就很喜歡托馬斯·巴赫，共同的願景是把奧林匹克做成更有趣的事。當時，還聊起了科技和創新，暢想未來數字化的奧林匹克。」

？？？？奧林匹克平台可以覆蓋全球200多個國家和地區的80%人口。？沒有一個平台可以讓一件事在如此大的範圍內人人知曉。我們要藉助這個市場營銷平台關注小企業、年輕人和女性。馬雲說，我們走出國門后需要做同樣的事，發展中國家比發達國家更需要科技創新。

？？？？托馬斯·巴赫在杭州的會談現場表示，國際奧委會和阿里巴巴可以一起做成兩件事，一是讓奧林匹克運動和奧運會擁抱科技時代；二是可以將全世界的人聚集起來，通過體育和科技的結合改變人類的生活方式。

？？？？根據美國AC尼爾森的統計數據顯示，2016年裡約奧運會，美國18歲到49歲人群的收視率相較上一屆奧運會下降25%，年輕人對奧運會的熱情似乎有衰退的趨勢。國際奧委會有一個很大的願景，就是通過科技手段讓奧運會觸及更多人，更好地跟年輕的一代建立聯繫，讓更多的年輕人參與奧林匹克運動，也會讓奧運會組織工作更有效率。

？？？？在解釋和一家中國企業開展戰略合作的原因時，托馬斯·巴赫說，國際奧委會將和阿里巴巴攜手，用雲計算、人工智慧技術吸引更多的年輕人關注和參與奧運會，把奧林匹克精神帶入數字化時代。

？？？？回顧奧運會發展的歷史，每一次傳播方式的升級，都大大提升了奧林匹克運動的影響力。1924年，巴黎奧運會第一次通過收音機直播；1936年，柏林奧運會第一次通過電視直播；1964年，東京奧運會通過彩色影像直播；1984年，洛杉磯奧運會應用高清(HD)直播技術。

？？？？新的傳播目標，驅動了新的技術發展。奧林匹克運動的全面數字化升級，需要強有力的技術支撐。2013年，托馬斯·巴赫在競選國際奧委會主席期間，希望在2020年前改造奧運會，通過數字化和雲技術降低重復建設的成本等。

？？？？馬雲說，通過電視看比賽，觀眾都隔著屏幕，只有在體育館現場看比賽的人才會尖叫。手機已經成為年輕人工作、生活的重要一部分，如何將網路科技引入奧運會，通過手機或網路服務，吸引年輕人觀眾隨時互動，讓奧運會更活躍、有交互性，這是科技可以做到的事情。

阿里巴巴董事局主席馬雲8月25日下午在杭州向中外青年代表和媒體記者介紹阿里雲和人工智慧發展及技術儲備情況。（中國青年報·中青在線記者 李劍平 攝）

？？？？托馬斯·巴赫在技術連接青年和奧運方面已經小試牛刀。2014年南京青奧會開幕式上，托馬斯·巴赫就和五大洲的青年代表，用手機自拍的形式在社交媒體上向全球傳播實況。這段視頻在全球擁有上億的觀眾，並收到5000多萬條的評論。

？？？？阿里巴巴大數據管理方面的能力給托馬斯·巴赫留下深刻印象。托馬斯·巴赫認為，大數據不僅影響經濟，也改變體育，讓體育更加包容。當前，把阿里雲全球化的基礎設施布局和人工智慧技術的基礎，幫助121年歷史的奧運會走上雲端並全面擁抱人工智慧，是國際奧委會2020奧林匹克議程的重要目標。