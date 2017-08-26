馬英九無罪柯建銘吁上訴 羅智強：把大家當王八蛋嗎？北京新浪網 (2017-08-26 09:49)
【環球網綜合報導】台灣地區前領導人馬英九涉教唆泄密等案遭檢方起訴，台北地院判昨無罪。民進黨柯建銘卻稱枉法裁判司法蒙羞。據台灣「中時電子報」26日報導，前「總統府」副秘書長羅智強表示，看到柯建銘呼籲上訴，還拿論語「舉直錯諸枉，則民服;舉枉錯諸直，則民不服」來說嘴，真有一種柯建銘把大家都當成「王八蛋」的感覺。
柯建銘聲稱稱，法官竟判馬英九無罪，理由離譜，將馬英九的行為解釋為是在處理院際糾紛，所以符合「刑法」第21條的阻卻違法事由，判決顯然是讓其權力無限擴張，馬英九超越「憲法」與法律，「彷若帝制再現」!
對此，羅智強表示，島內的官司，除了柯建銘涉及的遠通電通案外，檢方在無罪判決后，幾乎都上訴。馬英九可沒柯建銘的厚顏與呼風喚雨的能力，還可以讓「立法院長」幫他打電話給「法務部長」，關說司法讓檢方不上訴。
羅智強表示，如關說司法、踐踏正義的柯建銘，可以像現在這般囂張放話，反倒是站出來痛擊司法關說的馬英九，最後卻蒙冤入獄，羅智強直言「你以為受害的是馬英九嗎？」不是的，是這個不僅對不義噤聲，甚至對正義以屠刀相加的社會和司法。
最後，羅智強表示，怕柯建銘臉皮天下無敵的厚，腦子的記憶區卻天下無敵薄，把當年王柯囂張關說的電話對話全文，再次讓全民複習一下。這種極品的文獻，才該納入課綱的「國文選文」、歷史選文，讓大家永記台灣司法，最沉淪的一頁!
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