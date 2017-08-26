中新網8月26日電 東方衛視《旅途的花樣》今晚22:00即將播出第十二期節目。上周，在本次旅途的最後一站丹麥，「花樣團」感受了當地神奇的自行車文化和在歐洲最負盛名的趣伏里樂園。而作為享譽世界的「童話王國」，丹麥的童話文化才是此行最重要的目標。

本周，「花樣團」就將進入真正的童話世界。在安徒生博物館，「花樣團」紛紛變身童話人物演繹童話故事。現場，金晨直接成了一隻格外活潑「醜小鴨」，而林志玲則變身「賣火柴的小女孩」，全員精湛的演技令在場的外國觀眾都頗為感動。此外，「花樣團」還在小美人魚銅像旁與丹麥王子親切會面，李治廷更是得到了王子親傳的開生蚝絕技。究竟在童話王國還會有怎樣的奇遇等著他們？

安徒生博物館外

安徒生博物館外

童話王國演童話 林志玲變身「賣火柴的小女孩」

此前在俄羅斯，「花樣團」曾探訪過俄羅斯文學之父普希金的故居，在其中感受到的濃郁文化氛圍引來不少觀眾點讚。這次來到丹麥，「花樣團」自然也不忘瞻仰對這個「童話王國」影響最大的人——安徒生。

在丹麥著名的安徒生博物館里，「花樣團」不僅看到了許多安徒生生前留下的珍貴手稿、紀念品，眾人還一同在現場表演起了童話故事，引來不少外國遊客的圍觀。節目中，王子模樣的李治廷開口卻說想演醜小鴨，還拉上了張歆藝、金晨這對「活寶姐妹」一起。結果金晨直接變身史上最活潑「醜小鴨」，不僅搖搖擺擺四處亂竄，還「穿越」進了其他人的故事里，搞怪的表現引發現場陣陣爆笑。

而由林志玲、馬麗、華晨宇、喬欣組成的「賣火柴的小女孩組」不僅有馬麗擔任「導演」現場排戲，林志玲的表演更是投入賣力。演到最後小女孩即將離世，林志玲臉上無助的悲傷表情令圍觀的外國友人都頗受感動，紛紛鼓掌「點讚」。

李治廷為林志玲剝王子帶來的生蚝吃

李治廷為林志玲剝王子帶來的生蚝吃

吃貨福利 李治廷獲丹麥王子親傳開生蚝絕技

童話故事中，王子和公主的美好故事一直深受女生的喜愛，能夠遇見一位王子更是不少女生從小到大的終極夢想。本期節目中，「花樣團」竟收到了丹麥王子弗雷德里克？安德烈？亨里克？克里斯蒂安的邀請，在著名的小美人魚銅像旁與之會面。

能見到貨真價實的王子這件事著實令「花樣團」的成員們始料未及，而更令他們驚訝的是王子竟然一出場就成了「外賣小哥」：不僅自己騎著翻鬥自行車現身，還帶來了美味新鮮的丹麥生蚝。現場，弗雷德里克王子又是送上小美人魚紀念雕像又是手把手教大家吃生蚝，熱情的表現令「花樣團」受寵若驚。李治廷還順利學會了王子的開生蚝絕技，現場變身「生蚝大廚」引得林志玲、金晨眼饞不已。

除了吃生蚝，在童話王國「花樣團」還會與王子發生怎樣的精彩故事？又會有怎樣的奇遇在等著他們？更多精彩，敬請期待今晚22:00東方衛視《旅途的花樣》。