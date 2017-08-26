？？？？華龍網8月26日9時46分訊 生活中一些小技巧有些時候可以快速幫助我們解決手頭上的麻煩事，下面小編帶來9個超實用的生活小技巧，你知道多少？快收藏起來吧，總能派上用場！

？？ ？1、上廁所上廁所的時候先鋪一張衛生紙在馬桶里，可以防止嗯嗯的時侯水濺PP。

？？？？２.按住眼睛黑暗中看清東西的能力將會更好

？？？？3.如果你找不到更大的釘子來固定東西，可以往洞眼裡塞幾根牙籤

？？？？4.檢測紅外遙控器是否壞了的方法：用手機攝像頭對準遙控器的紅外發光二極體，如果二極體沒有亮，則證明它是壞的

？？？？5.如果你的鑰匙和車離得有點遠，把嘴張大，對著車子然後把鑰匙對著下巴按下去，可以增加好多米的遙控距離

？？？？6.測量你手掌的長度，並記在腦子裡，當你急需一把尺子的時候它能派上用場

？？？？7.如果你的鎖眼被冰堵住了，噴一些洗手液在上面可以快速融化冰塊

？？？？8.把皮筋放到螺絲帽上再用螺絲刀擰開會比較省力

？？？？9.牙線是很堅韌的一件東西，它可以代替切刀幫你切蛋糕