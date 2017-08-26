9個超實用的生活小技巧北京新浪網 (2017-08-26 09:52)
？？？？華龍網8月26日9時46分訊 生活中一些小技巧有些時候可以快速幫助我們解決手頭上的麻煩事，下面小編帶來9個超實用的生活小技巧，你知道多少？快收藏起來吧，總能派上用場！
？？ ？1、上廁所上廁所的時候先鋪一張衛生紙在馬桶里，可以防止嗯嗯的時侯水濺PP。
？？？？２.按住眼睛黑暗中看清東西的能力將會更好
？？？？3.如果你找不到更大的釘子來固定東西，可以往洞眼裡塞幾根牙籤
？？？？4.檢測紅外遙控器是否壞了的方法：用手機攝像頭對準遙控器的紅外發光二極體，如果二極體沒有亮，則證明它是壞的
？？？？5.如果你的鑰匙和車離得有點遠，把嘴張大，對著車子然後把鑰匙對著下巴按下去，可以增加好多米的遙控距離
？？？？6.測量你手掌的長度，並記在腦子裡，當你急需一把尺子的時候它能派上用場
？？？？7.如果你的鎖眼被冰堵住了，噴一些洗手液在上面可以快速融化冰塊
？？？？8.把皮筋放到螺絲帽上再用螺絲刀擰開會比較省力
？？？？9.牙線是很堅韌的一件東西，它可以代替切刀幫你切蛋糕
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【ASSARI】溫妮2.8尺餐櫃全組(寬84*深40*高195cm)
- 【瑞士KUHN RIKON】瑞士壓力鍋8L+煉雞精配件+牛仔系列防溢
- SEIKO LUKIA 太陽能甜美時尚腕錶(SUT190J1)-天然珍珠貝x粉/
- 【Solar】超值四房兩廳秒搭蟲蛹帳篷
- ASUS X556UR-0181B7200U 15.6吋FHD/i5-7200U/930MX 2G/Win1
- ［Greenrhino 綠犀牛］for HP ★1鼓1黑3彩超值組★環保碳粉匣
- ALBA 個性風尚男士腕錶(AG8287X1)-咖啡色x銀刻/38mm
- 【那魯灣】養生藥膳牛肉爐5盒(1.2kg/內含肉300g/盒)
- WIRED 星際戰艦三眼計時腕錶(AGAV069)-灰x黑/IP黑/36x38mm
- 【振晶店】天然緬甸A貨翡翠戒指(男戒-可調式)
颱風又來了！這次還有更壞的消息...【北京新浪網】
上將李作成曾參與對越反擊戰 98年抗洪曾遇險【北京新浪網】
鍛造擴大開放新氣質【北京新浪網】
請惠存！目前最完整的紐西蘭移民政策清單出爐啦【北京新浪網】
颱風「帕卡」27日將登陸廣東【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》