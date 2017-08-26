廣鐵：調整12趟旅客列車北京新浪網 (2017-08-26 09:53)
大洋網訊 昨日，記者從廣鐵集團獲悉，受14號颱風「帕卡」影響，為確保旅客列車運輸安全，廣鐵根據颱風路徑和影響程度，調整12趟進出海南島的旅客列車，目前受影響的車次有Z201次和Z202次、Z114/1次和Z112/3次、K1167次和K1168次、Z384/5次和Z386次、K457次和K458次、K511次和K512次。
鐵路部門提醒，已購買上述時間內停運車次的列車車票旅客，可在30日內（含當日）到車站窗口辦理退票；在12306網站購買車票的旅客，可在網站直接辦理退票，均不收手續費。
（記者 熊佳焰 通訊員 廣鐵宣）
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