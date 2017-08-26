南雄將成廣東首個供暖城市北京新浪網 (2017-08-26 09:53)
大洋網訊 記者昨天從南雄市政府了解到，該市正在緊密建設中的華電南雄熱電聯產工程各項建設進展順利，項目現已完成總投資50%以上，預計明年上半年可實現投產並供熱。項目建成后，不僅可為東莞大嶺山（南雄）產業工業園一、二期園區的所有企業供熱，淘汰一批能耗高、落後的燃煤（燃氣）小鍋爐，同時還可為南雄市區部分單位和居民供熱，使南雄成為廣東地區首個冬季可以供暖的城市。
據介紹，作為南雄市精細化工業園區的配套項目，華電南雄熱電聯產工程投產後可為工業園區和南雄市區集中供熱，避免園區內企業重復建設高耗能、高污染小鍋爐，園區現有的72家用熱企業的80餘台小鍋爐也將全部關停拆除，節能減排效益十分明顯。
該項目位於南雄市全安鎮大塘面，由中國華電集團旗下華電國際電力股份有限公司投資建設，是國家環境保護部按照最新國家產業政策、環境保護要求審查批複的項目。按照環保部有關要求，該工程將同步實施煙氣脫硫、脫硝、除塵工程。除部分循環冷卻水排至南雄市珠江污水處理廠外，其他各類工業廢水及生活污水經處理達標后全部回用不外排。
（廣報全媒體記者 卜瑜 通訊員 張卿雄）
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