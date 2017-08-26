大洋網訊 記者從昨天下午舉行的江門市文化強市專項資金啟動儀式上獲悉，從今年開始，江門市將每年安排1000萬元專項資金用於文化強市建設，打造「中國僑都」文化品牌。

據了解，去年，江門市政府辦公室印發了《江門市文化強市建設工作綱要（2016~2020年）》。根據綱要，從今年開始，江門市財政將每年安排1000萬元專項資金用於文化強市建設；其中600萬元用於文化事業建設，400萬元用於文化產業發展。資金投放範圍包括符合國家和廣東省文化產業發展規劃方向的文化產業；文化旅遊休閑娛樂、工藝美術品生產、文化產品輔助生產、文化用品生產、文化創意和設計、新聞出版發行、廣播影視、文藝創作與表演八大文化主休產業。

據介紹，在江門市內註冊登記2年以上，經營狀況良好的文化企業、經營性文化事業單位和文化社會團體可作為申報主體申報相關資金扶持。

（廣報全媒體記者 嚴建廣）