大洋網訊 為指導和規範佛山市前期物業管理招投標工作及業主、業主大會選聘物業服務企業的行為，填補上位法律法規對業主、業主大會選聘物業服務企業的制度空白，佛山市住房和城鄉建設管理局歷經近一年時間，多次徵求意見，反覆修改，終於在近期出台《佛山市前期物業管理招投標管理規定》、《佛山市業主、業主大會選聘物業服務企業管理規定》。這兩份規範性文件將於下月1日正式實施。

兩份文件要求市、區房地產行業協會依據行業糾紛調處有關辦法對前期物業管理招投標活動中企業之間的矛盾進行調解，負責定期收集不同區域的物業服務收費價格信息供參考，並提供免費的物業服務收費諮詢服務，方便業主大會選聘物業管理服務企業時能事前準確、合理制訂物業管理收費標準。

業主大會制訂物業管理服務收費標準可以參考行業協會發佈的周邊小區的物業管理收費標準，也可以申請行業協會的物業管理專家提供免費專家諮詢服務；評標場地由區公共資源交易中心免費提供；招標其他費用由投標企業平攤或由中標企業承擔。《佛山市業主、業主大會選聘物業服務企業管理規定》提倡公開招標，要求在招標前需要業主大會表決確定選聘方式、服務標準、收費標準、合同期限、授權業主委員會或個人履行招標人職責，並告知全體業主。

兩份文件明確招標人應將誠信情況作為最重要的評標標準，在評標要現場列印企業誠信狀況證明，招標人必須通過佛山市房地產行業誠信管理平台選取企業，對參與邀請招標、協議選聘的企業要求連續三個月被評定為誠信B級及以上，近1年內未受到誠信扣分或行政處罰等。

（廣報全媒體記者 陳鈺鳳）