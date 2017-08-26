林先生收到的茶葉。

今年6月，深圳龍華的林先生在社交軟體上加了一陌生女子。隨後在20多天的交流中，女子告訴林先生自己「和后媽打賭4天賣10萬元茶葉，並以此爭回過世母親留下的茶莊」。出於憐憫，林先生先後轉給該女子1.1萬元，用於買茶和發紅包。然而，沒想到一切竟是騙局。

深圳龍華警方揭秘了這個詐騙團伙的「話術」。為讓人物更鮮活，每個微信美女還有自己的人物背景和愛好。該團伙以此手法詐騙了200多位受害者50多萬元。

微信結識茶莊「白富美」

林先生平常喜歡喝茶，自己做點小生意。今年6月，林先生在社交軟體中結交了一位名叫「林靜」的女孩。女孩自稱羅湖一家公司的文員，是福建武夷山人。

「當時想都是姓林的，且女孩頭像看起來是個美女。」林先生就和對方交換了微信號。剛開始，「林靜」每天都會向林先生道早安，還在朋友圈更新自己的照片，兩人每天像普通朋友一樣聊聊家常。

過了沒多久，「林靜」告訴林先生自己失戀了。為了安慰她，林先生給她發了幾百元紅包。為了深入了解對方，林先生幾次嘗試和「林靜」視頻，對方「扭扭捏捏」拒絕了。

20多天后，「林靜」在微信上突然說自己要回武夷山，因為她母親過世后留下了一個茶莊，但「后媽」想要霸佔這個茶莊，她要回去奪回母親的遺產。

林先生心想，「林靜」原來還是個白富美。之後，「林靜」還隔三岔五地發自己在茶園中的視頻，「視頻里沒看到她露臉，但她喊了我的名字。」林先生說。

不久后，「林靜」表示，后媽說她年齡太小不懂經營茶莊，如果她4天里賣出10萬元茶葉，就將茶莊交給她。聽了對方的遭遇，林先生花了8千元買了「林靜」的茶葉，之後林先生還收到了從武夷山寄過來的大紅袍。

「靜靜」的說話語氣變了

林先生說，「林靜」當時告訴他大紅袍1200元一斤，收到茶葉后，林先生髮現茶葉「根本都不香，頂多一斤賣50元」。

7月某天，林先生突然發現「林靜」好像換了一個人，說話的語氣明顯不對，他開始警惕起來。這時，他在林靜那裡買茶和發紅包已花去了1.1萬元，覺察到不對勁后，他立刻報警。同時，林先生對「林靜」說她在參與詐騙，「還會被判刑」。對方立馬承認自己剛進公司，接替了上一個「林靜」的活，並稱「早知道是犯罪就不幹了」。

8月22日，大浪派出所在龍華某商務大廈搗毀了這一詐騙團伙，抓獲8人，最終刑拘6人。

大浪派出所重案組羅明強警官介紹，這個團伙有兩個老闆（在逃），雇了7名女子專門負責微信聊天，在現場電腦和手機里查到的證據發現，該團伙利用20多個微信賬號，以賣茶葉的幌子對事主實施詐騙。

「這20多個賬號，統一叫林靜或靜靜。」羅警官說，團伙會在網上下載一些模特的日常生活照，每天在朋友圈貼照片，以此證明賬號的真實性。據統計，目前該團伙涉案詐騙金額50多萬元，涉及受害者200多人，被騙最多的事主損失2萬多元。

揭秘：美女陪聊話術

羅警官介紹了該團伙的作案手法，最開始，團伙成員用美女頭像，在58同城、陌陌等社交平台上廣撒網加好友。加上好友后，他們並不急於實施詐騙，而是像普通朋友一樣和事主聊天聊情感，逐漸增進了解。

待事主上鉤后，該團伙老闆聯繫武夷山的茶商，將低價茶葉寄給事主。此外，該團伙成員作案手法有諸多「專業」技巧，比如在報茶葉價錢時，並非漫天要價。該團伙將事主分A、B、C、D(私營大老闆、小老闆、白領、普通職員)等四個等級，聊天的過程中，前期要套出事主的職業和收入，報價從一斤666元到5000元不等。

為增加人物的鮮活度，該團伙給每個微信賬號設計了「人物背景」，像誘騙林先生的「林靜」賬號，身高165㎝、本科學歷、性格高冷、愛好打高爾夫和跑步，「還有一個在美國矽谷做軟體工程師的男友，後來遭受失戀和喪母的雙重打擊決定回福建療傷」。

詐騙「教材」中，還設有「鋪墊失戀」話術、「外公炒茶」話術、「模特炒茶」話術，包含了怎樣表達委屈，怎樣表達調皮，怎樣誘導客戶等環節。

文、圖/廣報全媒體記者 崔寧寧