潮州完成首次海外肉類進口北京新浪網 (2017-08-26 09:53)
大洋網訊 昨日，隨著滿載進口肉類的「惠金橋08號」貨輪緩緩駛入港口，沉寂多年的潮州港三百門碼頭再次熱鬧了起來。這意味著，潮州市完成歷史上的首次海外肉類進口。
據汕頭海關下屬饒平海關的負責人介紹，這批自西班牙遠道而來的肉類經此次新開闢的「香港-汕頭-三百門」進口航線，通過海關驗放，成為三百門碼頭作為國家進口肉類指定口岸所接收的第一批貨物。未來，依託粵東地區龐大的肉類消費人群基數，來自世界各地的進口肉類還將不斷到達，為粵東人民的餐桌提供更多選擇。
據介紹，潮州港三百門碼頭也將藉此重啟停止多年的外貿運作，成為潮州乃至粵東一個新的外貿增長點。目前，該關正加緊推進三百門碼頭H986非侵入式檢查設備項目建設。該項目的建成將促進碼頭運作更加常態化，更有效地提高進口肉類通關速度。
（廣報全媒體記者 陳家源 通訊員 饒關宣）
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