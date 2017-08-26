曹遠航用堅毅贏下與腦癱的戰鬥。

大洋網訊 昨日，四年一度的佛山殘疾人運動會賽事落下帷幕。田徑賽事第二天，天空下起了小雨，26歲的殘疾人運動員曹遠航堅定站在了400米的起跑線前。



「砰!」發令槍聲響起，起跑、加速、衝刺，曹遠航職業運動員的風采展露無遺。對她而言，這樣的賽場駕輕就熟。誰也不會想到，眼前這個活蹦亂跳、愛笑自信的女孩，兩歲就開始與腦癱作戰，並憑藉自己的堅毅斬獲冠軍無數，還站上了2012年倫敦殘奧會的領獎台。

2歲：被診斷腦癱

曹遠航1991年出生於佛山高明的一個普通家庭。天有不測風雲，曹遠航兩歲時，一份「腦癱」診斷書擺在了父母面前，這對全家人來說無異於晴天霹靂。右側運動神經受損導致曹遠航的右手、右腳動作不靈活。「我媽媽從小就培養我要獨立。掃地、擦桌子、洗衣服，這些家務事都要我獨立去完成。」曹遠航說：「我右腳行動不便，兩個月就穿壞一雙鞋；右手沒力，就練慣用左手寫字、吃飯。」

13歲的第一次轉折：入選省隊

「我能入選到省隊，聽起來比較滑稽。」前日比賽休息時段，曹遠航接受了本報記者專訪。2004年，廣東省體校教練鄒建成來到佛山選「苗子」。「當時我在讀初二，爺爺接到通知就讓我馬上到學校田徑場。」這是一度被人歧視的腦癱女孩命運轉折的開始。

「去到田徑場，教練讓每人跑了100米，還給我們每個人發了一個蘋果和20元。」曹遠航說，測試時100米她跑了35秒，心想肯定沒什麼戲了，於是自顧自地坐在操場邊吭哧吭哧的吃蘋果。

但是不久后，曹遠航收到了來自省殘疾人田徑隊集訓的通知。後來教練告訴她，雖然她看上去連走路都要摔倒，但認真堅持跑完了全程，讓人覺得很有毅力，精神可嘉。

「當時我非常堅定地要去省隊。」曹遠航說，很大一部分原因是，她在學校經常被同學嘲笑，也沒有朋友，想換一個環境。於是，從13歲進隊，曹遠航跟鄒建成一練就是12年。

15歲的蛻變：加冕「女飛人」

進入省隊后，曹遠航在40多人的田徑組裡只是一個「小豆丁」。但是她覺得自己生活發生翻天覆地的變化，性格也開朗活潑了許多。

剛開始，教練並沒有讓她馬上投入到訓練中。「前三個月，我都是在做恢復訓練，加強運動性能。」曹遠航說，休息時她就趴在柵欄邊看其他選手比賽和訓練，希望有一天自己也能進入賽場。

三個月後的正式訓練，每天2小時、至少10km的訓練讓曹遠航大呼艱苦。每次跑完，好學的曹遠航都會向教練請教哪裡跑得不好，哪些動作需要改進，因此長進明顯。

「印象最深的一次比賽是2006年，那是我第一次參加全國殘疾人田徑錦標賽。因為太想得冠軍，結果訓練過度導致腰肌不平衡，最後打了四支封閉針，在床上躺了足足2個月。」曹遠航說。不過她仍在這次比賽上以15秒38的成績刷新了全國100米紀錄，贏得人生首金。隨後，在曹遠航多次斬獲100米、400米賽事金牌，並保持多項全國紀錄。

21歲的第二次轉折：半路出家練跳遠

2011年，就在曹遠航短跑成績風生水起之際，一次100米接力訓練時，因隊友偶然的失誤，導致曹遠航髕骨前十字架韌帶撕裂。這也讓她與需要高強度訓練的百米賽事無緣。於是，教練在權衡之下，讓曹遠航改練跳遠項目。

「這對我來說是一個不小的挑戰。」曹遠航說，她跑到跳板前就害怕，第一次去試跳的時候，「咚」地一屁股坐到沙池裡，尷尬不已。

投入新一輪訓練的她，拿出一如既往的拼勁，加上「女飛人」的功底，曹遠航很快嶄露頭角。在只練了幾個月的情況下，曹遠航奪下了2012年世界殘疾人田徑錦標賽跳遠女子F37/38項目冠軍並以4.59m的成績打破世界紀錄，藉此拿到倫敦殘奧會的入場券。「當時真的不敢想像。」曹遠航說，站在倫敦殘奧會的舞台，曹遠航為中國代表團贏得一枚銅牌。曹遠航說，她第一次參加奧運會還是太緊張，沒發揮自己最高的水平。

26歲的未來：力拚殘奧會金牌

26歲的曹遠航在隊里已不算年輕。但是曹遠航「感覺還可以堅持幾年。」在省隊受訓長達14年，見慣了隊員因為傷病、年齡等原因來來去去。但是，曹遠航表示，只要有可能，她都會堅持在省隊訓練，為殘疾人體育運動效力。

曹遠航說，一方面，通過這麼多年的康復訓練和持續運動，她右半側受損的身體機能已經慢慢好轉。「但是身體的康復仍需要日復一日的堅持訓練，我不希望半途而廢。」

「對一名運動員而言，殘奧會金牌當然是最高的榮譽。」曹遠航說，現在她已經在朝著2020年殘奧會目標努力。

從前年開始，在訓之餘，曹遠航報考了佛山電大的遠程學習中心，攻讀東北財經大學遠程教育本科的行政管理專業，堅持每天兩個小時學習。「多學點總是沒壞處的吧，遠程學習也算是圓了我的大學夢吧。」

曹遠航說，回頭看自己得到過的50多枚獎牌，曹遠航「覺得自己沒有辜負爸媽給我取的「遠航」這個名字吧。

曹遠航所獲主要榮譽：

2006年，全國殘疾人田徑錦標賽上女子t37級100米拿冠軍，成績刷新了全國100米紀錄。

2012年，世界殘疾人田徑錦標賽在克羅埃西亞舉行，曹遠航在跳遠女子F37/38項目奪冠並以4.59m的成績破世界紀錄。

2012年，倫敦殘奧會F37/38級女子跳遠決賽,曹遠航以4.40米的成績摘得銅牌。

2012年，倫敦殘奧會女子4×100米接力T35/T38級銀牌。

2012年，倫敦殘奧會跳遠女子F37/38銅牌。

2015年，全國第九屆殘疾人運動會，女子T37級跳遠項目冠軍，打破了全國殘運會的紀錄。

對話曹遠航

廣州日報：你取得這麼多的成績要歸結於哪些因素？

曹遠航：說實在，訓練很辛苦。我就是按照教練的要求不偷懶，把訓練任務按質按量完成而已。我右邊身體不好，所以會加強右邊鍛煉，不讓壞的部分拖後腿。每一次比賽我也會盡全力，不僅是尊重對手，也是尊重自己，我常跟自己說人生沒有太多個四年可拼（一般賽事都是四年一屆）。

廣州日報：這幾年，和你一起訓練的運動員變化大嗎，你堅持的動力是什麼？

曹遠航：我從2004年入省隊到現在，來了很多師弟師妹，我算是「元老級」的人物了，所以除了自己把系列訓練完成，還經常會帶著師弟師妹一起訓練，共同學習提高。

廣州日報：除了比賽、訓練，平時還有什麼愛好？

曹遠航：有很多，打羽毛球、逛街啊。最近還在研究學習手語，很有意思。我現在的手語基本能做到和聾啞運動員溝通交流啦。

文/廣報記者 溫利

圖/廣報記者 龍成通