原標題：湖北14歲男孩被棄屍荒野，姐姐男友莫名失蹤，真相讓人崩潰……

卞某怎麼也不敢相信，與自己生活了11年丈夫突然間成了殺人在逃人員；她的三個兒女也難以接受，為人老實的父親竟然殺過人……

14歲初中男生被「熟人」帶走

2002年1月21日下午5時許，房縣門古寺鎮秦口村一村民上山放羊時，在葉家溝（小地名）往裡幾十米處，看到一個十幾歲男孩子的屍體。接到報警后的當晚，房縣公安局組織刑偵和當地派 出所幾十名民警上案開展工作，查明死者系秦口中學初中一年級14歲學生楊虎。

據班主任朱老師回憶，2002年1月20日晚8時許，學生正在教室里上自習，一個20多歲的男青年找到她，說學生楊虎的母親突發重病，讓其迅速回家看望母親，於是她就從教室里將楊虎叫出來跟隨男子走了。在校門口，朱老師看到楊虎與男青年說話交流，分析應該是親戚或者鄰居。

不滿女友父母反對婚事起殺心

調查中，死者的父母認定殺害兒子的是女兒的男朋友操仲義所為，而此時有重大作案嫌疑的操仲義已經消失的無影無蹤了。之後，警方獲取多種證據證明，操仲義就是殺害楊虎的作案兇手 ，但經過偵查人員長達一年多四處追蹤，依然未能將其抓獲。

偵查員在偵查工作中了解到，操仲義故意殺人是因戀愛問題所引起。2001年初，經人介紹，操仲義結識了同村女青年楊某，此後二人一同外出務工。2002年春節前夕，操仲義提著禮品到女方家提出結婚的事，不料遭到女友父母的反對，爭執中還被女友的母親打了一耳光。

對於女方父母反對婚事的事讓操仲義懷恨在心，之前聽女友說自己的弟弟在當地中學寄讀，於是產生了殺人報復的惡念。2002年1月20日晚八時許，操仲義在家裡找了一把匕首藏在身上， 來到秦口中學，在取得老師的信任后，將女友的弟弟騙出學校，並在距學校1公里左右的山溝里，乘天黑走在前面的楊虎不注意，用匕首將其殺害。當第二天下午村民發現楊虎屍體，公安民警趕到時，操仲義早已乘車逃出了房縣。

用妻子前夫的名字辦了身份證

作案潛逃后，為防止公安機關的抓捕，操仲義燒掉了自己的身份證，並改名「楊龍」，自稱是河南人，先後在河南、浙江等地打工藏身。2006年，操仲義在安徽省阜陽市務工期間結識了喪夫的卞某。因操仲義為人老實，言語不多，幹活勤快，2007年，卞某帶著前夫的一雙兒女與操仲義組成了新的家庭。由於卞某前夫去世后沒有到當地公安機關注銷戶口，在當地村幹部的幫助下，操仲義以卞某戶口本上前夫「劉某付」的名字在當地派出所辦了身份證。

身份漂泊后的操仲義開始心裏依然有些不踏實，生怕被人識破了真相，時間長了，他還真把自己當成了「劉某付」，2010年還與卞某生育了一個女兒。

因為老實厚道才娶到了老婆

在校學生被人騙出殺死在野外，這一案件受到各級公安機關的高度重視。房縣公安局的主要負責人和分管刑偵工作的副局長、刑偵大隊長換了多任，但案件偵查工作一直未中止過。十幾年來，偵查員追兇的腳印印在了湖北省所有的地市，也印在了河南、四川、北京、廣東、新疆等省市。「只要有一點消息，無論遇到任何艱難我們都要竭盡全力去查實。」分管刑偵工作多年、 多次帶隊出征的房縣公安局黨委副書記、副局長楊守元深有感觸地說。

「抓不住操仲義我就枉為刑警。」房縣公安局刑偵大隊副大隊長李太宇接手這個案件已經有12年了，他南下北上數十次，夏天最熱的時候他在新疆烏魯木齊跑了40多天，冬天在北京的建築 工地曾蹲守了一個多月。

8月20日，一個好消息傳到了房縣公安局，通過信息研判、DNA比對「四偵一化」合成作戰手段，消失了15年的作案在逃人員操仲義在安徽省阜陽市冒了出來，但信息顯示他不叫操仲義，而 是叫「劉某付」。

房縣人民政府副縣長、公安局長柯正洪直接指揮，22日，副局長譚群率刑警大隊6名偵查員趕赴安徽省阜陽市，經過連續三晝夜的奮戰，在十堰市局刑偵支隊強力技術支撐和安徽警方的通力配合下，於23日下午終將潛逃15年的殺人在逃人員操仲義成功抓獲。

對於與自己生活了11年、為人老實的丈夫突然間成了殺人在逃人員，卞某和她的三個兒女怎麼也不相信。剛認識的時候，他自稱叫「楊龍」，因為人老實厚道，對人好，幹活勤快，特別是 對自己的一雙兒女好，這才嫁給了他。結婚後，卞某也曾問過丈夫為什麼不回家，他解釋說家裡一個姐姐早已出嫁沒什麼來往，自己與母親關係不好，所以不想也不願意回家。

8月25日下午，在房縣看守所關押的操仲義在入所后第一次接受偵查員的訊問，當被問及15年前殺人有無悔意時，他回答說：「我也是為人之父，年青時的一時衝動害了別人也害了我自己，跑了這麼多年，被抓后心也放下來了，也是該承擔法律責任的時候了。」

來源：楚天都市報