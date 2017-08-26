手機上的這個模式打開后超省電北京新浪網 (2017-08-26 09:57)
華龍網8月26日9時45分訊 手機上的飛行模式被大多數人都忽略了，其實它的用處可多著呢，能幫我們解決不少麻煩！
節省手機電量
手機在接收和搜索信號的過程中，會消耗不少電量，尤其是信號不好的時候。開啟飛行模式后，手機停止接收網路數據、通信信號，比開省電模式還要節省電量。
晚上睡覺前發現手機快沒電，又不想充電一整晚，這時候就可以開啟飛行模式，省電又省事。除此之外，開啟飛行模式充電，比平時能省不少時間，非常快！
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