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無法想像，

小時候的我，

究竟是因為什麼那麼沉迷？













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70歲姥姥和姥爺打架 ，「戰況」激烈！可怎麼看都像在秀恩愛...







原標題：《論吹牛我只服紫薇！真不知道我小時候是怎麼看完這部劇的！》

編輯：朴麗娜





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