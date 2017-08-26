論吹牛我只服紫薇！所以說我小時候是怎麼看完這部劇的！北京新浪網 (2017-08-26 09:58)
來源：長春全接觸（ID：qjc0431）
無法想像，
小時候的我，
究竟是因為什麼那麼沉迷？
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原標題：《論吹牛我只服紫薇！真不知道我小時候是怎麼看完這部劇的！》
編輯：朴麗娜
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